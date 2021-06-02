Koronavirüs aşılama süreci araştırmaları gündemden düşmüyor. Haziran ayında 120 milyon doz Biontech aşısının geleceğinin açıklanması üzerine gözler Covid-19 aşı takvimine çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "20 yaş üstü aşı ne zaman?" sorusunun cevabını verdi. İşte 20 yaş üstü aşı tarihi...

20 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayı itibariyle aşılama işlemlerinin büyük ölçüde çözüleceğini duyurdu. Haziran ayında 120 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini açıklayan Fahrettin Koca, "30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız. Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" demişti.

Koronavirüs aşı öncelik sıralamasına göre 50 yaş üstü vatandaşlar da 1 Haziran'dan itibaren aşı sistemine tanımlandı. 50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının bitmesiyle birlikte koronavirüs aşı sisteminde 2. aşama tamamlanmış olacak. Aşı Takviminde 3. aşama içinde yer alan 20 yaş üstünün birkaç ay içinde aşılanması bekleniyor.