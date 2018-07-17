Ailesi gözyaşları içinde yardım istiyor

Bursalı 20 yaşındaki Elif Özdemirkan bu sene Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun oldu. Okullar başlamadan ve kadrolar dolmadan önce iş bulmak isteyen genç kız 12 Temmuz’da iş aramak için evden çıktı. Akşam saatlerine kadar geri dönmeyen genç kızı annesi merak etmeye başladı. Kızını arayan Anne Fatma Özdemirkan kızının telefonlarının kapalı olması sebebiyle telaşa kapıldı ve eşi Ertuğrul Özdemirkan’a haber verdi. Kızlarına ulaşmak için her yolu deneyen aile herhangi bir haber alamayınca polis merkezine gitti. Kızları için kayıp ihbarında bulunan aile kızlarının can güvenliğinden endişe ettiklerini ve kızlarının kaçırıldığını ileri sürdü.
“KIZIM KAÇIRILDI, CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUM"
Kızları Elif Özdemirkan’ın üniversiteden tanıdığı bir kız arkadaşı tarafından kandırılmış olabileceğinden şüphelendiklerini ifade eden aile duyarlı vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istedi. Kızlarına geri dönmesi için seslenen anne Fatma Özdemirkan gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ÖZdemirkan, “Kızım İŞ-KUR’a diye çıktı bir daha gelmedi. Defalarca aradım ulaşamayınca babasını aradım. Bir arkadaşı vardı üniversiteden, onu aradık ona sorduk. Arkadaşı küçük kızıma ‘Elif’i merak etmeyin, o iyi ama gitti’ diye mesaj atmış. Biz arkadaşının kızımızın aklını çeldiğini ve kızımın kaçırıldığını düşünüyoruz. Arkadaşı kızımın nerede olduğunu biliyor ama bize söylemiyor. Polise ayrı bize ayrı şeyler söylüyor. Kızımın can güvenliğinden endişe ediyorum. Benim kızım birine kaçacak bir kız değil, benim kızım ailesine bağlı bir kız. Kızımın aklı bulandırıldı ve kızım kaçırıldı. Neredeyse çıksın gelsin, benim kızım her zaman başımın tacı” ifadelerini kullandı.
“KIZIMI ARKADAŞI KANDIRDI”
Baba Ertuğrul Özdemirkan da kızının arkadaşı tarafından beyninin yıkandığını ve kaçırıldığını iddia ederek, kızının bulunması için yetkililerden destek istedi. Baba Özdemirkan “Kızım 12 Temmuz’da evden çıktı bir daha geri dönmedi. Biz Demirtaş polis karakoluna başvurduk ama henüz bir netice alamadık. Kızımın arkadaşı tarafından kandırılıp kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Bu kız bana ‘Sen merak etme 3 gün içerisinde kızını bulup sana getireceğim, her neredeyse herkesten önce beni arayacaktır’ dedi. 3 gün sonra gittim nerede kızım diye sordum bana ‘beni aramadı’ dedi. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bulan gören varsa Allah rızası için bizi arasınlar. Kızım neredeyse nasılsa bizim başımızın tacı, gelsin biz kabulüz. Hiç kimseden korkmasın biz ona sahip çıkarız” dedi.
Acılı ve endişeli aile kızları Elif Özdemirkan'ın kaybolmadan önce sahiplendiği kedisini gezdirirken çektiği videoyu izleyip hasret gideriyor.
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