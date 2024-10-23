20 yaşındaki motosikletli genç asfalt aracına çarptı

Esenler, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan Berkay S.'nin kullandığı motosiklet, önünde giden asfalt bakım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Berkay S.(20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Tekstilkent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde bulunan Berkay S.'nin (20) kullandığı 34 HEZ 223 plakalı motosiklet, aynı yönde giden 34 HSM 278 plakalı asfalt bakım aracına arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle Berkay S. yola savrularak ağır yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Berkay S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.