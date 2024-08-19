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        Haberler Gündem 20 yaşındaydı, 9.kattan düştü

        20 yaşındaydı, 9.kattan düştü

        Adana'da 20 yaşındaki genç 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 19:50 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:50
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        20 yaşındaydı, 9.kattan düştü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 9. kattaki dairenin penceresinden düşen genç hayatını kaybetti.

        Karacaoğlan Mahallesi'nde 9 katlı binanın en üst katında oturan ve kas hastası olduğu öğrenilen Ferhan K. (20), pencereden düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Ferhan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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