20 yıl bu şekilde yaşadı! Kafasından çıkanlar şoke etti

20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi.
Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.
20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi.
İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
Pilar kistin genelde saç köklerinin etrafında büyüdüğünü ve kafa derisinde ortaya çıktığını söyleyen Dr. Lee, "Tedavi genellikle kozmetik nedenlerden ötürüdür. İnsanlar bu görünümden hoşlanmazlar ve kistin çıkarılmasıyla iyileşirler" dedi.
SİYAH NOKTA SANIP SIKTI!
Kanser tedavisi gören yaşlı kadının yıllarca siyah nokta sandığı şey bakın neymiş...
Kızı bir gün annesinin gözünün hemen kenarındaki disk şeklinde bir siyah nokta fark etti.
Vakit kaybetmeden doktora giden kadına hemen müdahale edildi. Zaten tedavi gördüğü hastanenin doktoru, küçük bir kesiyle şakağındaki kitleyi aldı.
Vakit kaybetmeden doktora giden kadına hemen müdahale edildi. Zaten tedavi gördüğü hastanenin doktoru, küçük bir kesiyle şakağındaki kitleyi aldı.
Yaşama sevinciyle dolu olan bu yaşlı kadın, "Önümüzdeki hafta partide güzel görünmek istiyorum" diye espriler yaptı.
Doktoru Sandra Lee, geçen hafta, yaşlı kadının sol kulağının üst sarmalından da cilt kanserine neden olan bir dokunun alındığını söyledi.
Doktoru; "Hastanın kızı, vakit kaybetmeden bu büyük disk şeklindeki siyah noktayı işaretleyip annesini bize getirdi" dedi.
Aynı zamanda doktor, bu hastayla beraber onca vakit geçirmemize rağmen aslında gözümden böyle bir şey kaçmazdı ama..." dediği de gözlerden kaçmadı.
BU SİYAH NOKTA BAŞKA SİYAH NOKTA
Çoğumuz zaman zaman bu sorunla karşı karşıya kalırız. Ama bu siyah nokta bir başka...
Dillere destan olacak büyüklükteki bu siyah nokta görüldüğü üzere cilt dokusunu tamamen kabartmış durumda.
Sıkılmak üzere bekleyen bu siyah nokta sadece bir hamle bekliyor.
Yardım bekleyen kişiye yardım elinin uzatılmasıyla birlikte içindeki oluşum dışarı akmaya başlıyor. Bakmaya cesaret edemeyeceğiniz bu siyah nokta, sahibine oldukça acı veriyor. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen o iltihap ve kan akmaya devam ediyor. Bu anlamda uzmanlar, bu tip durumlarla karşılaşıldığında çok fazla beklemeden bir uzman desteği almak gerektiğini söylüyor.
Kulaklarında keloid olan 29 yaşındaki Amber Rega, yıllarca bu şekilde yaşadıktan sonra, onlardan kurtulmaya karar verdi.
4,5 yıl önce kulaklarını deldirtmeyi düşündüğünü söyleyen Rega, kulaklarının arkasında yumru oluşmaya başladığını söyledi.
Üzüm büyüklüğüne ulaşan yumruların her geçen gün biraz daha büyüdüğünü söyleyen Amber Rega, artık onlardan kurtulmak istediğini söyledi.
Çok şiddetli ağrılarının olduğunu ve kulaklarının sürekli ısındığını kaydeden Amber, bu yüzden de Doktor Sandra Lee'nin kapısını çalmaya karar verdi.
Kulaklarını deldirtirken kıkırdaklarının parçalanması üzerine keloid oluştuğunu belirten Amber, bir dermatolog bulduğunu ancak ücreti yüksek olduğu için kulaklarını saklamaya karar verdi.
Yıllar sonra Dr. Lee'nin adını duyan Amber Rega, kulaklarındaki keloidden kurtuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.