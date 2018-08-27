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20 yıl önce öldürülen çocuğun DNA araştırmasıyla tespit edilen katil zanlısı yakalandı

Hollanda'da 1998'de kaybolan ve bir gün sonra cesedi bulunan 11 yaşındaki Nicky Verstappen'ın katil zanlısı, 20 yıl sonra ülkenin en kapsamlı DNA araştırması sonrası belirlenmişti. Hakkında uluslararası yakalama emri çıkartılan 55 yaşındaki zanlı Jos Brech, İspanya'da yakalandı.

27.08.2018 - 12:31 | Güncelleme:

Hollanda'da 11 yaşındaki bir çocuğun 20 yıl sonra DNA testleri sonucu tespit edilen katil zanlısı 55 yaşındaki Jos Brech, İspanya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Nicky Verstappen adlı çocuk, 10 Ağustos 1998 tarihinde, Brunssumherheide kasabasındaki bir yaz kampında kaybolmuş, bir gün sonra da kamp yakınlarında Verstappen'in cesedi bulunmuştu.

Çocuğun katil zanlısı yıllar sonra DNA testleri sonucu tespit edilmiş, en son Fransa'ya gittiği belirlenen Jos Brech hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılmıştı.

Hollanda polisi, zanlının Pazar öğle saatlerinde İspanya'da yakalanarak gözaltına alındığını, yakında Hollanda emniyetine teslim edileceğini açıkladı.

Hollanda'nın en kapsamlı DNA taraması

Verstappen'in cesedini 1998'de bulan polis, çok sayıda kişiyi sorguladı ama çocuğun katiline yıllarca ulaşamadı.

Son 6 ayda yaklaşık 15 bin erkeğin gönüllü olarak katıldığı Hollanda'nın en kapsamlı DNA taraması sonucu, polis zanlıyı tespit etti. Tarama sırasında, Verstappen'in giysilerinde bulunan DNA örneğinin, Nisan ayından bu yana haber alınamayan Jos Brech'inkiler ile eşleştiği belirlendi.

Aslında DNA örneğini Brech değil, onun ailesi verdi.

Polise göre zanlı Brech'in, ölmeden birkaç saat önce Hollandalı çocuğun yanında olduğunu kesin.

Fransız polisi ile birlikte Brech'in kaldığı adrese baskın yapan Hollanda polisi zanlıyı bulamamış, ardından Jos Brech'in fotoğraflarını birçok ülkede dağıtarak, uluslararası yakalama emri çıkarmıştı.

Cinayetin işlendiği dönemde Limburg eyaletindeki Simpelveld'de yaşayan Brech, bir süre izci liderliği ve çocuk oyun kreşinde öğretmenlik yapmış.

Daha sonra Avrupa ülkelerine geziler düzenleyen zanlı, geçen yıl Fransa'ya yerleşmiş.

Daha önce 2 kez sorgulanmış

Limburg polisine göre, zanlının adı 1985 yılında cinsel bir suç nedeniyle gündeme geldi ancak yeterli kanıt bulunamadığı için Brech hakkında dava açılmadı.

Brech'in, Nicky Verstappen cinayetinin işlendiği günlerde, 12 Ağustos 1998'de yaz kampı civarında olduğu belirlendi.

Bu nedenle Limburg polisi tarafından cinayetle ilgili olarak iki kez ifadesi alınan Brech yeterli kanıt bulunamadığı için serbest bırakıldı.

Geçen hafta Limburg polisinin Maastricht kentinde düzenlediği basın toplantısına ise Nicky Verstappen'in annesi de katıldı.

Oldukça duygusal bir konuşma yapan anne, Hollanda'nın en ünlü polis adliye muhabiri ve program yapımcısı Peter R. de Vries'e teşekkür etti.

Acılı anne, "Siz olmasaydınız bu cinayet asla çözülemezdi. Tatilleriniz de dahil olmak üzere her zaman bizim yanımızda oldunuz ve konuyu gündemde tuttunuz" dedi.

Hazırladığı televizyon programı ile suç dosyalarının aydınlatılmasına katkıda bulunan Hollandalı gazeteci ise polis ve savcının 20 yıldır inatla sürdürdüğü mücadelenin meyvesini verdiğini söyledi.

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