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20 yıllık şeker hastası, gastrik bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu

20 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden ve vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olan Raziye Özsüslü, gastrik bypass ameliyatı ile şeker hastalığına veda etti.

20 yıllık şeker hastası, gastrik bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu
AA

Medicana açıklamasına göre, İzmir’de yaşayan 53 yaşındaki Raziye Özsüslü, 20 yıldır Tip 2 diyabet ile mücadele ediyordu. İnsülin kullanmasına rağmen şekeri bir türlü düşmeyen 91 kilo ağırlığındaki hasta, uygulanan gastrik bypass ameliyatı ile şekerinden kurtuldu.

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol, vücut kitle indeksi ılımlı yükseklikte olan ve şeker hastalığı olmayan hastalara tüp mide ameliyatının uygulandığını ve yüksek doz insülin kullanan ve buna rağmen şekeri düşmeyen hastalarda ise gastrik bypass ameliyatının tercih edildiğini ifade ederek, "Raziye Hanım, kilo kaybıyla birlikte ve ameliyata bağlı hormonal değişiklikler sayesinde şeker hastalığından kurtulacak." bilgilerini verdi.

Dünyada her 10 saniyede bir kişinin şeker hastalığına bağlı organ hasarı yüzünden hayatını kaybettiğini aktaran Erol, obez hastalar arasında şeker hastalığı görülme oranının ise azımsanmayacak kadar fazla olduğunu kaydetti.

Erol, Tip 2 şeker hastalığı olan yüksek kilolu kişilerin, şeker hastalığını yenmesindeki en etkili yöntemin cerrahi olduğunu belirtti.

- "Vücut kitle indeksi 35’in üzerindeydi"

Sadece şeker hastalığı olan kişilerin gastrik bypass ameliyatı yapılmadığını bu ameliyatın uygulanabilmesi için vücut kitle indeksinin de belli bir rakamın üzerinde olması gerektiğini belirten Erol, "Raziye Hanım’ın vücut kitle indeksi 35’in üzerindeydi ve Tip 2 diyabeti vardı. Ayrıca 91 kiloydu. Hastamız, vücut kitle indeksinin yüksek olması nedeniyle ve insülin kullanmasına rağmen kontrolsüz şekeri olduğu için ameliyat için gerekli şartları taşıyordu." ifadelerini kullandı.

- Şeker hastalığı yüzde 85 oranında bitiyor

Her hastaya aynı ameliyat tekniğinin uygulanmadığının altını çizen Doç. Dr. Varlık Erol, "Hastaya uygun tedavi yöntemini belirlemek çok önemli. Vücut kitle indeksi ılımlı yükseklikte olan, şeker hastalığı olmayan ve hareket kabiliyetinde kısıtlama olmayan kişilerde tüp mide ameliyatını tercih ediyoruz. Raziye Hanım gibi yüksek doz insülin kullanan ve buna rağmen şekeri düşmeyen hastalarda gastrik bypass ameliyatını daha çok tercih ediyoruz çünkü gastrik bypass ameliyatından sonra şeker hastalarının bu ameliyatlardan fayda görme oranı tüp mideye oranla daha fazla. Hastamız, kilo kaybıyla birlikte ve ameliyata bağlı hormonal değişiklikler sayesinde yüzde 85 oranında şeker hastalığından kurtulacak. Hastamızın vücut kitle indeksinin 25’in altına düşmesini ve bir yıla kalmadan 60 kiloya düşmesini bekliyoruz." diye devam etti.

- "Bir dakika bile tereddüt etmedim"

Hayatının tüm döneminde kilolu bir kişi olduğunu belirten 53 yaşındaki Raziye Özsüslü, 20 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ettiğini ifade ederek, "Çok rahatsızlık vermeye başlamıştı. İnsülin tedavisi görmeme rağmen şekerim bir türlü düşmüyordu. Hemen her gün hastaneye gidip gelmekten yorulmuştum. Sonrasında ameliyatla şeker hastalığından kurtulabileceğimi duyduğumda bir dakika bile tereddüt etmedim." ifadelerini kulandı.

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