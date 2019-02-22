200 ABD askeri Suriye'de kalacak

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Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den askerlerinin çekmesinin ardından yaklaşık 200 askerin bir süre daha ülkede kalacağını duyurdu. Kararın açıklanmasından saatler önce, Trump ve Erdoğan telefonda Suriye'yi görüşmüştü.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Barış gücü olarak yaklaşık 200 kişilik bir ekip, bir süre daha Suriye'de kalacak" dedi.
Bu askerlerin hangi bölgede ve ne kadar süre kalacağı ise henüz kesinleşmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında IŞİD'le mücadelenin neredeyse bittiğini, bu sebeple ABD askerlerinin artık Suriye'den çekileceğini duyurmuştu.
Ancak çekilme takvimiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
ABD'nin Suriye'de 2 binin üzerinde askeri var. Bu birlikler, ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği bölgelerde üslenmiş durumda.
Trump'ın çekilme kararını açıklamasının ardından Fransa başta olmak bazı Avrupa ülkeleri, IŞİD'le mücadele sonrası için belli sayıda 'barış gücü' askerini ülkeye gönderebileceğini açıklamıştı.
Çekilme kararının ardından istifa eden James Mattis'in yerine geçici olarak Savunma Bakanlığı görevini yürüten Patrick Shanahan, geçen hafta yaptığı Avrupa seyahatinde NATO müttefikleriyle, Suriye'ye asker gönderme ve bir süre daha ülkede kalma konusunu görüşmüştü.
Komutasını Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) yaptığı SDG, IŞİD'le mücadelesinde başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin desteğini alıyor.
Ankara ise, PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu gerekçesiyle YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığını "ulusal güvenlik tehdidi" olarak görüyor ve askeri operasyon sinyalleri veriyor.
Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki sınırlarında güvenlik bölge oluşturulmasını talep ediyor.
YPG, Türkiye'nin kontrolünde olacak bir güvenli bölgeye karşı çıkarken, ABD askerinin çekilmesi sonrası olası bir askeri operasyona karşı da Batı'dan destek arıyor.
Perşembe günü bir telefon görüşmesi yapan Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde de Suriye vardı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki lider, "Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin desteklenmesi ve terörün her türüne karşı ortak mücadele edilmesi gerektiği" konusunda hemfikir.
Aynı zamanda iki lider, "ABD'nin çekilmesinin bu ortak hedeflere zarar vermeden ve iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı."
Beyaz Saray'dan telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada ise, güvenli bölge konusunda iki ülkenin koordinasyona devam edeceği bildirildi.
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