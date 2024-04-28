"200 bin dosyadan biri sizinki olabilir"

Kamulaştırma ve ecrimisil davaları, Türkiye’de hukuk mahkemelerini en fazla uğraştıran dava konuları arasında yer aldı.

2023 yılı rakamlarına göre, hukuk mahkemelerinde görülen kamulaştırma dava sayısı 196.289, haksız işgal (Ecrimisil) dava sayısı ise 21.892 oldu.

Mülkiyet erişim ve takip sistemi İMPOMES’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müberra Oflaz, mülk sahiplerinin mülküne ilişkin kamulaştırma kararından zamanında haberdar olmaması halinde, uzlaşma görüşmeleri öncesi ön araştırma yapma fırsatını kaçırmış olur” uyarısında bulundu. Kamulaştırma için kamunun öncelikle mülk sahibi ile uzlaşma masasına oturmasının zorunlu olduğunu, uzlaşma sağlanmadığında konunun mahkemeye intikal ettiğini belirten Müberra Oflaz, şu uyarılarda bulunuyor: