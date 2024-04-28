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        Haberler Gündem Güncel "200 bin dosyadan biri sizinki olabilir"

        "Dikkat, 200 bin dava dosyasından biri sizinki olabilir"

        Türkiye'de 2023 yılında, hukuk mahkemelerinde görülen kamulaştırma dava sayısı 196.289, ecrimisil dava sayısı ise 21.892 oldu. Uzmanlar uyarıyor: Mülkünü yakın takibe almayanlar kamulaştırma kararlarından haberdar olmazsa uzlaşma görüşmeleri öncesi ön araştırma fırsatını kaçırmış olur. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 28.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 28.04.2024 - 14:17
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        Kamulaştırma ve ecrimisil davaları, Türkiye’de hukuk mahkemelerini en fazla uğraştıran dava konuları arasında yer aldı.

        2023 yılı rakamlarına göre, hukuk mahkemelerinde görülen kamulaştırma dava sayısı 196.289, haksız işgal (Ecrimisil) dava sayısı ise 21.892 oldu.

        Mülkiyet erişim ve takip sistemi İMPOMES’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müberra Oflaz, mülk sahiplerinin mülküne ilişkin kamulaştırma kararından zamanında haberdar olmaması halinde, uzlaşma görüşmeleri öncesi ön araştırma yapma fırsatını kaçırmış olur” uyarısında bulundu. Kamulaştırma için kamunun öncelikle mülk sahibi ile uzlaşma masasına oturmasının zorunlu olduğunu, uzlaşma sağlanmadığında konunun mahkemeye intikal ettiğini belirten Müberra Oflaz, şu uyarılarda bulunuyor:

        * Kamulaştırma davaları genelde idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili amacıyla açılıyor. Gönül ister ki, hiç davaya gerek kalmadan bilinçli mülk sahipleri uzlaşma masasında haklarını alabilsinler.

        * Mülklerini yakından takip etmeyenleri bekleyen bir diğer risk ise haksız işgaller. Mülkünüz üzerindeki haksız işgali fark etmediğiniz durumda, hem işgalciyi tahliyede zorlanırsınız, hem de hakkınız olan tazminatı tam olarak kazanamazsınız.

        * Ayrıca işgale karşı zamanında yapılmayan itirazlar bir noktadan sonra işe yaramayacaktır.

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