Zorlu Enerji bünyesinde 2018 yılında kurulan Zorlu Energy Solutions'un (ZES) geliştirdiği elektrikli araçlar için şarj istasyonları Ege'de kullanıma sunuldu.

Şehir içi kullanımın yanı sıra şehir dışı seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen ZES, yeni elektrikli şarj istasyonlarını İzmir’in Gaziemir ilçesi ile Manisa’nın merkezi ve Salihli ilçesinde tüketicilerin kullanımına sundu. Söz

HEDEF 200 İSTASYON

Açılan 2 yeni istasyon ile birlikte İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da hizmet verdiği nokta sayısının 23'e çıkaran ZES'in bu sayısı 2019 sonuna kadar 200’e çıkarmayı hedeflediği bildirildi.

Zorlu Enerji’nin 'electrip' adındaki saatlik kiralama hizmeti ile de, belirlenen ZES istasyonlarından mobil uygulama üzerinden randevu sistemiyle elektrikli araç kiralanabiliyor.. Şimdilik İstanbul’da hizmet veren electrip’den yakında diğer şehirlerde de faydalanılabileceği öğrenildi.