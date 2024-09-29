Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit "200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" iddialarına yanıt

        "200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" iddialarına yanıt

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, "'Almanya ile sığınmacı-mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi' şeklindeki iddialar doğru değildir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 23:45 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" iddialarına yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Almanya ile sığınmacı-mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi' şeklindeki iddialar doğru değildir. Geçtiğimiz günlerde Alman basınında, 'Almanya ile Türkiye'nin anlaşmaya vardığı, bu anlaşma kapsamında yasal ikamet izni olmayan 13 bin 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilebileceği' şeklinde yanıltıcı haberler servis edilmiş, bu iddialar Dışişleri Bakanlığımız ve Merkezimizce yalanlanmıştır. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberlerde, 'yabancı sığınmacıların Türkiye'ye gönderilmesine' ilişkin bir iddia yer almamasına rağmen, bazı çevrelerin 'yabancı sığınmacı-mültecilerin Türkiye'ye gönderileceği' yönünde bir manipülasyon kampanyası başlattığı tespit edilmiştir. Türkiye ile Almanya arasında 'yasal ikamet hakkı olmayan Türk vatandaşlarının' iddia edildiği gibi toplu bir şekilde gönderilmesine ilişkin bir anlaşma yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Halihazırda var olan anlaşmalar kapsamında yasal oturma izni olmayan Türk vatandaşları, Almanya'da hukuki çerçevede tüm haklarını kullandıktan sonra (itiraz süreçleri vb.) Türk Dışişleri yetkililerinin de onayıyla ferdi olarak kabul edilebilmektedir" ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan açıklamada, yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan vb.) vatandaşlarının, toplu veya ferdi olduğuna bakılmaksızın hiçbir şekilde Türkiye'ye gönderiminin kabul edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. Ayrıca, "200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, FETÖ'nün propaganda hesapları tarafından kurgulanıp servis edildiği, Frankfurt–Hahn Havaalanında kaydedildiği tespit edilen görüntülerde yolcuların bindiği havayolu şirketinin, yakın tarihte Almanya'dan Türkiye'ye uçuşunun da bulunmadığı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı