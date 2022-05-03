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Avusturalya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25'e yükseltti. Bu, Avustralya'daki Kasım 2010'dan bu yana alınan ilk faiz artırım kararı oldu.

Avusturalya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe karar sonrası yaptığı açıklamada pandemi döneminde ülke ekonomisini desteklemek için verilen olağanüstü para desteğini geri çekmenin vaktinin geldiğini belirtti.

'EKONOMİ DAYANIKLILIĞINI KANITLADI'

Lowe'nin yazılı açıklamasında "Ekonomi dayanıklılığını kanıtladı, enflasyon hızlı bir şekilde beklenenden daha yüksek bir seviyeye çıktı. Bunun yanında ücret artışının da başladığına dair kanıtlar var. Tüm bunlar ve faiz oranının ne kadar düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda parasal koşullarda normalleşme sürecinin başlaması uygundur" ifadeleri yer aldı.

Avustralya'da yıllık enflasyon mart ayında yüzde 5.1 ile 21 yılın zirvesine yükseldi.