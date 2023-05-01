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2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur’daki buzul yerinde görüntülendi

Erzincan-Tunceli arasındaki Munzur Dağları’ndaki Şahintaşı Tepe’nin kuzey yamacında 2015 yılında akademisyenler tarafından uydu üzerinden tespiti yapılarak keşfedilen buzul, yaklaşık 7 saatlik tırmanışın ardından yerinde görüntülendi

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İHA
  • 2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur’daki buzul yerinde görüntülendi

    Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki en önemli yükseltilerden olan Munzur Dağları’nda 2015 yılında Öğretim Üyesi Cihan Bayrakdar, Zeynel Çılğın, Ergin Canpolat ve M. Fatih Döker tarafından yapılan çalışmalarda yeni bir buzulun varlığı saptanmıştı. Buzulun saptanmasıyla birlikte Türkiye’de envanteri tamamlandığı düşünülen buzullara bir yenisi daha eklenmişti.

     
  • 2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur’daki buzul yerinde görüntülendi

    Munzur Dağları’nda bulunan 3 bin 468 rakımlı Akbaba Dağları’nın, 3 bin 310 metre rakımlı Şahintaşı Tepe’nin kuzey yamacında tespit edilen buzulun yüzey alanı 104 bin 587 metrekare, uzunluğu 410 metre, genişliği 386 metre ve kalınlığıysa maksimum 90 metre olan buzula Şahintaşı adı verilmişti.

     
  • 2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur’daki buzul yerinde görüntülendi

    7 SAATLİK ZORU TIRMANIŞIN ARDINDAN ULAŞILDI

    Buzulun varlığı araştırma sonucunda ortaya çıkarken, Türkiye’de ve dünyada yüksek dağlık kesimlerdeki buzulların süratle eridiği bir dönemde yeni bir buzulun varlığının ortaya konması önemli bir keşif olarak kabul edilmişti. Saptanan buzul ve bulunduğu alan daha önce gazete muhabiri Kemal Özer tarafından ilk kez görüntülenmişti.

     
  • 2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur’daki buzul yerinde görüntülendi

    Erzincan’a bağlı Çağlayan beldesi Tatlısu köyünden yaklaşık 10 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından buzulun bulunduğu alana ulaşan İHA muhabiri Murat Aydemir ve beraberindekiler, buzulu ve bulunduğu alanı görüntülemenin heyecanını yaşadı. Buzulun bulunduğu alana devasa kaya kütleleri akarken, yeraltından da kulakları sağır edercesine su seslerinin gelmesi dikkat çekti.
    Ekim ayı olmasına rağmen zirvede büyük kar kütlelerinin de bulunduğu alana ulaşan trekking yapan vatandaşlardan Abbas Yıldız, buzulların muhteşem olduğunu belirtti.

     

     
  • 2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur’daki buzul yerinde görüntülendi

    Ali Aydemir ise, “Buzulun bulunduğu alan yaklaşık 104 bin metrekare deniyor ancak bence daha fazla. Uzunluğu 410 metre genişliği 386 metre kar kalınlığı 90 metre. Komple altı buz kütlesiyle kaplı. Zirvenin arkası Tunceli bu yüzü Erzincan sınırları. Muhteşem bir güzellik. Sular buz gibi. Tüm bölgeyi dolaştık her yerde müthiş su sesi geliyor. Kayaların olduğu bölge altı komple buzul” dedi.
  • 2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur’daki buzul yerinde görüntülendi

    Öte yandan buzula ulaşmak için yapılan yolculuk sırasında Munzur Dağı'nın yüksek kesimlerindeki yaban hayatı da objektiflere yansıdı. Yaban hayat çeşitliliğinin zengin olduğu Munzur Vadisi'nde sürüler halinde görülen yaban keçileri ve bozayı İHA ekibi tarafından görüntülendi.
  • 2015 yılında uydu üzerinden keşfedilen Munzur’daki buzul yerinde görüntülendi

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