2016'da Mısır Havayolları uçağının düşmesine 'pilotların sigara içmesi yol açmış olabilir'

Mayıs 2016'da Paris-Kahire seferini yapan Mısır Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesine, oksijen maskesinin hava kaçırması ve pilotların uçuş sırasında sigara içmesinin yol açtığı tezi ortaya atıldı.

19 Mayıs 2016'da Akdeniz'e düşen Airbus A320 tipi MS804 sefer sayılı uçaktaki 66 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti. Mısırlı yetkililer ilk aşamada olayın bir terör saldırısı olduğunu iddia etmiş; Fransız makamları ise bu yönde bir bulguya ulaşmadıklarını belirtmiş ve uçağın muhtemelen kokpitte yangın çıkması nedeniyle düştüğü sonucuna varmıştı.

Olayla ilgili Fransa'da süren davada, geçen ay Paris'teki mahkemeye sunulan bir uzman raporu bu hafta İtalyan Corriere della Sera gazetesinde yayımlandı. Fransız uzmanların 134 sayfalık raporunda, altı yıl içinde elde edilen bulgular kağıda döküldü ve uçağın düşmesine neden olan faktör ve olasılıklar sıralandı.

Habere göre, uçak son seferini yapmadan birkaç gün önce, 16 Mayıs 2016'da, Mısır Havayolları'nın bir bakım görevlisi, yardımcı pilotun oksijen maskesini değiştirmişti. Raporda, Mısır'ın iş birliği yapmaması nedeniyle bunun nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

Bu değişiklik sonrası, yardımcı pilotun oksijen maskesinin hava akış ayarı "acil durum" pozisyonundaydı. Bu faktörün, uçağın düşmesine yol açan olaylar zincirinin ilk halkası olduğu üzerinde duruluyor.

Corriere'ye konuşan bir İtalyan A320 pilotu, oksijen maskesinin normal ayarda ihtiyaca göre, acil durum ayarında ise daha yüksek basınçla hava verdiğini vurguladı. Maskenin acil durum pozisyonunda olmasının, hava kaçırmasına yol açabileceği bilgisi de haberde yer aldı.

MS804 sayılı uçağın kokpit ses kayıt cihazından elde edilen veriler de yardımcı pilotun oksijen maskesinden, hava kaçırdığı tezini destekleyen sesler geldiğini gösterdi.

O dönem Mısır Havayolları'nda pilotların sigara içmesinin yasak olmaması ve "pilotların sık sık sigara içme eğiliminde olmaları" gerekçesiyle uçaktaki yangının, hava kaçıran oksijen maskesi ile sigara kıvılcımının bir araya gelmesiyle çıktığı tezi rapora girdi.

Corriere della Sera, "Mısır Havayolları'nın 66 kişi taşıyan MS804 sefer sayılı Paris-Kahire uçağı 19 Mayıs 2016'da, büyük olasılıkla pilotun ya da yardımcısının sigara içtiği sırada yardımcı pilotun oksijen maskesinin hava kaçırması yüzünden kokpitte çıkan yangın nedeniyle Akdeniz'e düştü" diye yazdı.

Gazete, raporla ilgili görüş almak için Mısır Havayolları ve Mısırlı sivil havacılık otoritesine başvurduklarını ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

Uçaktaki yolcular ağırlıkla Mısır ve Fransa vatandaşıydı. Olayda 41 yaşındaki kardeşi Quentin ve 75 yaşındaki babası Pierre'i kaybeden Julie Heslouin, "Mayıs 2016'dan beri sevdiklerimizi neden kaybettiğimizi öğrenmeye çalışıyoruz ve hâlâ kimse bize resmi bir şey söylemedi" dedi.

Corriere della Sera, Julie Heslouin ve yakınlarını kaybeden diğer kişilerin uzun zamandır gerçeği öğrenmek istediğini belirterek "Belki bu rapor bazı sorulara yanıt verebilir" diye yazdı.