2017 Maria Kasırgası: Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'a çıkarıldı
Porto Riko hükümeti, 2017'de Karayip Adaları'nı vuran Maria Kasırgası'nın daha önce 64 olarak açıklanan ölü sayısını ABD'li bağımsız araştırmacıların raporu sonrası 50 katına çıkarttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 975'e yükseldi. Hükümet, resmi ölü sayısını daha az göstermekle suçlanıyordu.
29.08.2018 - 10:20 | Güncelleme:
Porto Rikolu yetkililer, 2017'de Karayip Adaları'nı vuran Maria Kasırgası'nın daha önce 64 olarak açıklanan ölü sayısını 2 bin 975'e yükseltti. Bu, daha önce açıklanan rakamın yaklaşık 50 katına denk.
Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, bulguları uzun soluklu bağımsız bir soruşturmanın ardından duyurdu.
Maria, Karayip Adaları'nda son 90 yılda görülen en güçlü kasırgaydı.
Hükümet son bir yılda defalarca kasırga felaketinde hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını vermemekle suçlanmıştı.
'Bilimsel dayanakları var'
Vali Rosello, düzenlediği basın toplantısında "Yetkililere resmi ölü sayısını 2,975'e çıkarmaları için talimat veriyorum" dedi. Rosello ayrıca, "Bu tahmini bir rakam olsa da, bilimsel dayanakları var" diye konuştu.
Porto Riko hükümeti daha önce ölü sayısının 64'ten fazla olduğunu kabul etmiş, bazı uzmanların tahmini rakamı 4,600 olarak vermesine rağmen, resmi ölü sayısını değiştirmemişti.
Güncel veriler ise, ABD'deki George Washington Üniversitesi'nin araştırmalarına dayanıyor.
Araştırmacılar, Maria'nın adayı vurduğu Eylül 2017 ile Şubat 2018 tarihleri arasındaki verileri inceledi.
Porto Riko hükümeti de bağımsız araştırmanın sonuçlarını kabul etti.
Elektrik kesintileri, temiz su yetersizliği
Aynı araştırma, Porto Riko'da yoksulların kasırga sonrası hayatını kaybetmesi ihtimalinin yüzde 45 daha fazla olduğuna işaret etti.
Maria Kasırgası sonrası tedavi koşulları ve temiz suya erişimin yetersizliği ile tekrar eden elektik kesintileri nedeniyle, çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.
Karayip Adası, 3,3 milyon ABD vatandaşına ev sahipliği yapıyor.
Ancak bu son araştırmaya göre kasırga nedeniyle nüfusun yüzde 8'i evlerini terk etti.
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2017 Maria Kasırgası: Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'a çıkarıldı/2017-maria-kasirgasi-resmi-olu-sayisi-64-ten-2-bin-975-a-cikarildi-21215412121541
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