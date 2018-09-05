Bakanlığın "Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2017 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "A Grad" tütünde açık artırma başlangıç fiyatları Karadeniz ve Marmara bölgeleri için 12,58 lira, Ege Bölgesi için 12,33 lira, Doğu Anadolu Bölgesi için 11,20 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de 10,70 lira olarak kararlaştırıldı.

2017 ürünü üretici tütünlerine ilişkin açık artırma başlangıç fiyatları (TL) bölgeler ve türleri itibarıyla şu şekilde uygulanacak:

NEVİ BÖLGELER Karadeniz ve Marmara Ege Doğu Güneydoğu A. Grad 12,58 12,33 11,20 10,70 B. Grad 7,96 7,80 7,09 6,76 Kapa 7,49 7,34 6,66 6,36 Duble Kapa 4,32 4,24 3,85 3,68

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