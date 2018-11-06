2018'de Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı 100 bini geçti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) bu yılın başından 4 Kasım'a kadar geçen sürede, Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısının 100 bini geçtiğini, 2 bine yakın göçmenin bu yolculukta yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Zafer Atamer’in haberine göre IOM Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2018'de Avrupa'ya geçen göçmenlerin yaklaşık 50 bininin İspanya'ya, 27 bininin Yunanistan'a, 22 bininin İtalya'ya ulaştığını aktardı.

Bu yıl, Avrupa sahillerine ulaşan göçmen sayısının 100 bin sınırını geçtiğini ifade eden Millman, bin 989 göçmenin de Akdeniz sularında yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sözcü Millman, geçen yıl aynı dönemde Avrupa'ya geçen göçmen sayısının 155 bin olduğunu, 2 bin 960 göçmenin de öldüğünü anımsattı.

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