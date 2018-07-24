2018 Hemşire maaşları ne kadar?

Maaş zammını öğrenmek isteyen hemşireler maaşlarını araştırıyor. Açıklanan enflasyon oranıyla birlikte memur maaşları zamlandı. Peki Hemşire maaşları ne kadar? Hemşire zammı ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde...

2018 HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR?

Yeni Hemşire Maaşı (üniversite mezunu) 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte hemşire maaşı 3 bin 814 liradan 4 bin 124 liraya çıktı. Temmuz ayı zam tablosu Memur ve memur emeklisi 2018 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yüzde 3.5 zam alacak. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929 liraya yükselecek.

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Ocak ve temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları şöyle:

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI 2018 Ocak 2018 Temmuz MÜSTEŞAR 1/4 11.064 11.978 GENEL MÜDÜR 1/4 9.709 10.507 ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) 1/4 5.098 5.519 MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1 3.136 3.387 ÖĞRETMEN 1/4 3.927 4.247 KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 8.901 9.651 BAŞKOMİSER 3/1 5.095 5.516 POLİS MEMURU 8/1 4.457 4.823 UZMAN DOKTOR 1/4 6.064 6.568 HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1 3.814 4.124 MÜHENDİS 1/4 5.204 5.634 TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 3.265 3.527 PROFESÖR 1/4 8.384 9.089 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.939 5.347 VAİZ 1/4 4.082 4.415 AVUKAT 1/4 4.967 5.377

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