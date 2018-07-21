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2018 Küresel Kölelik Endeksi'nde Kuzey Kore ve Eritre birinci sırada yer aldı.

İnsan hakları kuruluşu Walk Free Foundation'ın (Özgür Yürü Vakfı) yayımladığı endekse göre Kuzey Kore'de çocuklar dahil her 10 kişiden birinin hayatlarının bir döneminde devlet tarafından zorla çalıştırılıyor.

Rapora göre, ülkede ilkokul çocukları ikişer aylık sürelerle tarlalarda, inşaatlarda ve meyve bahçelerinde çalıştırılıyor ya da tren raylarından kömür toplamaya zorlanıyor.

Çocuklara emekleri karşılığında para verilmiyor, para okullarına gidiyor. Bu programlara katılmayan çocukların cezalandırılma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Raporun bu bölümü Kuzey Kore'den kaçan 50 kişinin ifadelerine dayanıyor.

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'Yanlış yerde doğdukları için cezalandırılıyorlar'

Bu kişilerden biri New York'ta BM merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Çocuk gelin olarak Çinli bir adama satıldığını söyleyen Yeon-Mi Park, "Bu insanlar yanlış yerde doğdukları için cezalandırılıyor" dedi.

Aynı toplantıya katılan Jang Jin-Sung adlı bir başka Kuzey Koreli ise, devlet tarafından çalışmaya zorlanan Kuzey Korelilerin kendilerini köle olarak görmediğini belirterek "Çünkü onlara hayatları boyunca devlet için yaptıkları her şeyin iyi olduğu öğretiliyor" diye konuştu.

Raporda Eritre'de de benzer uygulamalardan söz edilirken endekste nüfusa göre köleliğin en yaygın olduğu ülkeler arasında Orta Afrika Cumhuriyeti, Afganistan, Güney Sudan ve Pakistan, Nijerya da yer aldı.

1.3 milyar nüfuslu Hindistan'da da köleliğe zorlanan sekiz milyon kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre 2016 verileriyle dünya genelinde 40 milyon kişi köle olarak çalıştırılıyor.

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