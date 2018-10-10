Üniversite (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birçok öğrenci farklı üniversitelere yerleşti.Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan KYK burs ve kredisi başvuru işlemleri için artık geri sayım başladı. Başvuru işlemlerinin DGS ve ek yerleştirme öğrencilerinin kayıt işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından erişime açılması bekleniyor. Peki E-devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ne zaman başlayacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018 yılı itibariyle burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin yapacağı başvuruları önümüzdeki günlerde almaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde öğrencilerin erişimine açılan burs ve kredi başvurularının, bu yıl ek yerleştirme ve DGS yerleştirmelerinin ardından erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğreniye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.

E-DEVLET SİSTEMİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Önümüzdeki günlerde KYK burs ve kredi başvurularının başlaması ile birlikte tüm öğrenciler başvurularını online olarak e-devlet üzerinden yapabilecekler.Başvuruya dair, E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLECEK

• KYK tarafından üniversite öğrencilerine tahsil edilecek olan burslar belirli durumlarda kesintiye uğrayabilir.Bunlar;

• Derslerde başarısızlık durumunda,

• Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi

•Kesin bir hükümle mahkum edilmesi

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