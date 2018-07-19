Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler 02-13 Temmuz arasında tercihlerini yapmıştı. Tercih sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş başladı. Yerleştirildiği liseyi merak eden milyonlarca öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS yerleştirme sonuçları, 30 Temmuz’da açıklanacak. 6-10 Ağustos´ta birinci, 13-17 Ağustos’ta ikinci, 27-31 Ağustos’ta üçüncü, 3-6 Eylül’de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül’de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

2017 – 2018 eğitim ve ö ğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam - devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek.

LGS SINAV PUANLARIYLA LİSE YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Liseye sınav puanı ile kayıt olmak isteyen, sınav puanı ile tercih yapmak isteyen öğrenciler için,

1- Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

2- Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde; Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılır.

3- Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır.

SINAVSIZ LİSE YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Sınava girmeden yada sınav puanı ile değilde sınavsız liseye kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıtlarında kriter ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş…

1- Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılır.

2- Yerel Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülür.

3- Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılır.

4- Sınavsız öğrenci alan okullara geçişle ilgili usul ve esaslar kılavuzla belirlenir.

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