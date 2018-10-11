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2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

11.10.2018 - 14:28 | Güncelleme: HABERTURK.COM

2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan fotoğraflar açıklandı. Finale kalan kareler arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk fotoğrafçı Ömer Kanipak'ın fotoğrafı da yer aldı. 47 ülkeden katılımın olduğu yarışmada, birinci olan fotoğraf 30 Kasım'daki ödül töreninde duyurulacak

  • 1 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
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    2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri finalistleri açıklandı. Finale kalan kareler arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk fotoğrafçı Ömer Kanipak'ın fotoğrafı da yer aldı.

     

  • 2 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
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    Ömer Kanipak bu kareyi Londra'da yer alan Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde çekti. 47 ülkeden katılımın olduğu yarışmada, birinci olan fotoğraf 30 Kasım'daki ödül töreninde açıklanacak.  Fotoğraflar 28-30 Kasım tarihleri arasında Amsterdam'daki Dünya Mimari Festivali'nde de sergilenecek. Finale kalan fotoğraflar ise şöyle:

    Ömer Kanipak

  • 3 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
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    Jeff Eden

     

  • 4 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
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    Ryan Koopmans

     

     

  • 5 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
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    Suraj Garg

  • 6 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
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    Roman Robroek

     

  • 7 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
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    James Newton

     

  • 8 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
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    Zhu Wenqiao

     

  • 9 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
    9 | 20

    Dirk Vonten

     

  • 10 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
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    Marius Liutkevicius

     

  • 11 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
    11 | 20

    Laurian Ghinitoiu

     

  • 12 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
    12 | 20

    Brad Feinknopf

     

  • 13 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
    13 | 20

    Aldo Amoretti

     

  • 14 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
    14 | 20

    B.R.S.Sreenag

     

  • 15 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
    15 | 20

    Eugeni Pons

     

  • 16 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
    16 | 20

    Andrew Robertson

     

  • 17 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
    17 | 20

    He Zhenuan

     

  • 18 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
    18 | 20

    Pawel Paniczko

     

  • 19 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
    19 | 20

    Shao Feng

     

  • 20 2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri açıklandı
    20 | 20

    Ai Qing

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