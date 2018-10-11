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Ömer Kanipak bu kareyi Londra'da yer alan Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde çekti. 47 ülkeden katılımın olduğu yarışmada, birinci olan fotoğraf 30 Kasım'daki ödül töreninde açıklanacak. Fotoğraflar 28-30 Kasım tarihleri arasında Amsterdam'daki Dünya Mimari Festivali'nde de sergilenecek. Finale kalan fotoğraflar ise şöyle:

Ömer Kanipak