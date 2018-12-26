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2018 Moskova Güzeli yarışmasının galibi Alesya Semerenko oldu

26.12.2018 - 15:14 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Moskova Güzeli 2018 güzellik yarışmasının birincisi 24 yaşındaki Alesya Semerenko oldu

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    Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen Moskova Güzeli 2018'in galibi belli oldu.

  • 2 2018 Moskova Güzeli yarışmasının galibi Alesya Semerenko oldu
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    24 yaşındaki Alesya Semerenko, 48 güzel arasından seçilerek Moskova'nın en güzel kızı seçildi. 

     

  • 3 2018 Moskova Güzeli yarışmasının galibi Alesya Semerenko oldu
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    Moskova'nın Krasnodar bölgesinin Armavir kentinde doğan güzel, 3 yaşında anne babasıyla birlikte önce St. Petersburg'a ardından da Moskova'ya taşındı. 

     

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    Daha önce Rusya Güzeli yarışmasına katılan ve 20. olan Semerenko, zafere giden yoldaki en büyük zorluğun uzun saatler alan provalar olduğunu belirtti.

     

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    Sadece dış görünüşüyle anılmak istemeyen Moskova güzeli ekonomist olmak istediğini ifade etti.

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    Rus medyasına konuşan Moskova güzeli, evli olmadığını ve sevgilisinin de olmadığını söyledi.

  • 7 2018 Moskova Güzeli yarışmasının galibi Alesya Semerenko oldu
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