1 Mart 2018 tarihinden geçerli olamak üzere 22 Şubat 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan noterlik ücretleri ne kadar? 2018 noter ücretleri ne kadar sorusunun cevabı yazımızda...

NOTER NEDİR?

Noter kelime anlamı olarak “notarus” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcüğe göre hızlı yazı yazan, not tutan anlamına gelmektedir. Kanuni tanıma göre noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar denilmektedir. Mali yönden devletten bağımsız olan, devletten maaş almayan kamu çalışanı olmayan ancak devlet dairelerinin çalışma saatlerine uymak zorundadır. Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Peki, 2018 yılı noter ücretleri ne kadar? İşte detayları ile noter ücretleri...

2018 NOTER ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018 yılı noterlik ücret tarifesi 1 Mart 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2019 yılı noter ücret tarifesi ise 1 Mart 2019 tarihinde güncellenecektir. Bu tarihe kadar 2018 yılı noterlik ücret tarifesi geçerli olacaktır.

2018 Yılı Çeşitli Noter İşlem Ücretleri (1 Mart 2019 Tarihine Kadar)

2018 Yılı Noter Araç Satış Ücreti Fiyatlar (TL)

Sıfır Araç Tescili 131,00 TL

Araç Plakası Değiştirmeden 181,00 TL

Aracın Plakası Değişirse (*) 181,00 TL

2018 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti

1 Adet Tek Taraflı Evrak 40,00 TL

2 Adet Tek Taraflı Evrak 65,00 TL

1 Adet Çift Taraflı Evrak 50,00 TL

2 Adet Çift Taraflı Evrak 85,00 TL

Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti 102,00 TL

Araç Satışı İçin Noterden Vek. Verme Ücreti 90,50 – 120 TL

Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120 TL

Noterden Genel Vekalet Ücreti 200 – 550 TL

Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 120 – 150 TL

Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 110 TL

Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 50 – 65 TL

Noter İhtarname Ücretleri 150 – 1000 TL

Noter silah devir ücreti 250 – 300 TL

(*) Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 150 TL'den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

NOTERDE YAPILAN DİĞER İŞLEMLER

– Evlenme sözleşmesi,

– Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

– Zilyetlik devri sözleşmesi

– Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,

– Şirket sözleşmesi,

– İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

– Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

– Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

– Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

– Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

– Kira sözleşmesi,

– Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

– Taksim ve ifraz sözleşmesi,

– Evlat edinme sözleşmesi,

– Temlik,

– Taahhütname,

– Kefaletname,

– Vasiyetname,

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