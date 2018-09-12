Noter
Merak Edilenler
Haberler > Ekonomi > Merak Edilenler

2018 noter ücretleri ne kadar? Noterde yapılan işlemler nelerdir?

Hayatımızın belli dönemlerinde yolumuzun düştüğü, araç tescili, tespit tutanağı, vekaletname vb. daha birçok işlemin gerçekleştiği noter ücretleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz... İşte, 2018 noter ücretleri...

12.09.2018 - 01:24 | Güncelleme:

 

1 Mart 2018 tarihinden geçerli olamak üzere 22 Şubat 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan noterlik ücretleri ne kadar? 2018 noter ücretleri ne kadar sorusunun cevabı yazımızda...

NOTER NEDİR?

Noter kelime anlamı olarak “notarus” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcüğe göre hızlı yazı yazan, not tutan anlamına gelmektedir. Kanuni tanıma göre noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar denilmektedir. Mali yönden devletten bağımsız olan, devletten maaş almayan kamu çalışanı olmayan ancak devlet dairelerinin çalışma saatlerine uymak zorundadır. Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Peki, 2018 yılı noter ücretleri ne kadar? İşte detayları ile noter ücretleri...

2018 NOTER ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018 yılı noterlik ücret tarifesi 1 Mart 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2019 yılı noter ücret tarifesi ise 1 Mart 2019 tarihinde güncellenecektir. Bu tarihe kadar 2018 yılı noterlik ücret tarifesi geçerli olacaktır.

2018 Yılı Çeşitli Noter İşlem Ücretleri (1 Mart 2019 Tarihine Kadar)

2018 Yılı Noter Araç Satış Ücreti Fiyatlar (TL)

Sıfır Araç Tescili 131,00 TL
Araç Plakası Değiştirmeden 181,00 TL
Aracın Plakası Değişirse (*) 181,00 TL

2018 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti

1 Adet Tek Taraflı Evrak 40,00 TL
2 Adet Tek Taraflı Evrak 65,00 TL
1 Adet Çift Taraflı Evrak 50,00 TL
2 Adet Çift Taraflı Evrak 85,00 TL
Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti 102,00 TL
Araç Satışı İçin Noterden Vek. Verme Ücreti 90,50 – 120 TL
Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120 TL
Noterden Genel Vekalet Ücreti 200 – 550 TL
Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 120 – 150 TL
Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 110 TL
Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 50 – 65 TL
Noter İhtarname Ücretleri 150 – 1000 TL
Noter silah devir ücreti 250 – 300 TL

(*) Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 150 TL'den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.

 

NOTERDE YAPILAN DİĞER İŞLEMLER

– Evlenme sözleşmesi,
– Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
– Zilyetlik devri sözleşmesi
– Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
– Şirket sözleşmesi,
– İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
– Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
– Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
– Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
– Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
– Kira sözleşmesi,
– Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
– Taksim ve ifraz sözleşmesi,
– Evlat edinme sözleşmesi,
– Temlik,
– Taahhütname,
– Kefaletname,
– Vasiyetname,

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.