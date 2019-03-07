Buna göre; bir önceki yıla göre; mısır fiyatı yüzde 13,4 artarak 0,85 TL, yağlık ayçiçeği fiyatı yüzde 16 artarak 2,58 TL, patates yüzde 44,6 artarak 1,03 TL ve çeltik yüzde 24 artarak 2,38 TL olurken, kuru baklagillerden, kırmızı mercimek fiyatı yüzde 16,5 azalarak 1,94 TL, nohut fiyatı yüzde 12 azalarak 4,80 TL oldu.
KURU SOĞAN FİYATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 67,7 ORANINDA ARTTI
Sofralık domates fiyatı yüzde 36,5 artarak 1,85 TL, sofralık hıyar fiyatı yüzde 9 artarak 1,44 TL ve patlıcan fiyatı yüzde 8,8 artarak 1,54 TL olurken, kuru sarımsak fiyatı yüzde 26,3 azalarak 4,17 TL ve karnabahar fiyatı yüzde 4,2 azalarak 1,27 TL oldu.
SOFRALIK ZEYTİN FİYATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 21 ORANINDA ARTTI
Bir önceki yıla göre portakal (Washington) fiyatında yüzde 18,5, sofralık çekirdekli üzüm fiyatında yüzde 17,9, kayısı fiyatında yüzde 15,5 ve sert kabuklu meyvelerden ceviz fiyatında yüzde 10,3 artış, taş çekirdekli meyvelerden kiraz fiyatında ise yüzde 18,2 oranında azalış gerçekleşti. Yaş çay fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artışla 2,32 TL oldu.
BİTKİSEL ÜRETİM DEĞERİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 16,9 ARTTI
Bitkisel üretim değeri 158,9 milyar TL oldu. Bir önceki yıla göre; tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 10,4 artarak 61,9 milyar TL, sebze üretim değeri yüzde 22,3 artarak 41,4 milyar TL ve meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri ise yüzde 20,9 artarak 55,5 milyar TL oldu.
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