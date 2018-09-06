Amazon’un gelişi heyecan yaratıyor

Ekonomik göstergelerin önemle takip edildiği ve değişkenlik gösterdiği bugünlerde Dopigo, E-Ticaret sektörünün ekonomik ve ticari beklentilerini bizzat E-Ticaret sektörünün içerisindeki oyuncuların ve aynı zamanda değişik platform ve web sitelerinden satış yapan şirket yöneticilerinin gözünden değerlendirdi. Dopigo vasıtasıyla E-Ticaret operasyonlarını yönetmeye devam eden 150’den fazla farklı kullanıcının 2018 yılının ilk altı ay sonuçlarını değerlendirdiği ve gelecek altı ayın beklentilerini ortaya koyduğu “E-Ticaret Görünüm Araştırması” serisinin ikincisi yayımlandı. Dönemsel olarak tekrarlanan araştırma serisi ile gelişmeler ve beklentiler takip ediliyor.

Online pazaryerleri en iyi satış kanalı olmaya devam ediyor

Çoğunlukla fiziksel mağaza sahibi de olan araştırma katılımcılarının %83’ü beş yıldan daha az bir süredir E-Ticaret ile uğraşıyor. Serinin ilk araştırma sonuçlarında bu oranın %70’ler civarında olduğunu düşünürsek E-Ticarete online pazaryerleri aracılığıyla giriş yapanların oranında dikkate değer bir artış görülüyor.

Online pazaryerlerinde (Hepsiburada, n11.com, Gittigidiyor.com, Amazon Türkiye) satış yapan katılımcıların %47’si ayrıca kendilerine özel bir E-Ticaret web sitesine de sahip.

Katılımcılar; fiziksel, toptan ya da E-Ticaret satış kanalları arasında kıyas yapıldığında en çok geliri E-Ticaret üzerinden elde ettiklerini beliriyor. Online pazaryerleri ve E-Ticaret web siteleri birlikte değerlendirildiğinde en çok geliri bu alandan elde ettiğini söyleyen katılımcıların oranı %71 iken, fiziksel mağazalarından en çok gelir elde ettiğini belirtenlerin oranı %18, toptan satış vasıtasıyla en çok geliri elde ettiğini belirtenlerin oranı ise %11’de kalıyor.

Katılımcıların %76’sı geçtiğimiz altı ayda yeni satış kanalları bularak, %54’ü ise yeni ürün fikirleri bularak genişlemeye gittiğini belirtiyor. Bu alanları %24 ile ofis, mağaza ve depo yatırımları, %18 ile yeni teknoloji satın alımları takip ediyor. Bir önceki araştırmaya göre; yeni teknoloji satın alımlarında ve yeni çalışanları işe alma oranlarında düşüşler söz konusu.

E-Ticarette gelecek beklentileri olumlu

Ekonomik risklerin giderek arttığı geçtiğimiz altı ayda E-Ticarete yaptıkları yatırımları değerlendirmeleri istendiğinde, katılımcıların %26’sı yaptığı yatırım kadar kazancı olduğunu, %40’ı yaptığı yatırımdan daha az kazanç elde ettiğini belirtirken %7,4’ü yaptığı yatırımın beş katından fazla, %28’i ise yaptığı yatırımın iki katından fazla kazanç sağladığını belirtiyor.

Önümüzdeki altı ayda yaptıkları E-Ticaret yatırımlarından bekledikleri getiriyi değerlendiren katılımcıların %24’ü yaptıkları yatırımın beş katından fazla, %42’si yaptıkları yatırımın iki katından fazla, %25’i yaptığı yatırım kadar, %9’u ise yaptığı yatırımdan daha az kazancı olacağını tahmin ediyor.

Katılımcıların yaklaşık %55’i 2018 yılının ilk altı ayında E-Ticaretteki ortalama faaliyet büyüklüğünün %10’dan fazla arttığını belirtti. Bunun yanı sıra tüm katılımcıların %80’i gelecek altı ayda tüm ekonomik koşullara rağmen E-Ticaret faaliyetlerinde bir artış bekliyor.

E-Ticaret girişimcisinin en büyük problemi ürünlerini fiyatlandırma

2017 yılını değerlendirdiğimiz araştırma serimizin ilkinde, E-Ticaret yapanların ortak problemleri sırasıyla; paketleme, fatura kesme, stok takibi ve ürün araştırma olurken, 2018 yılının ilk altı ayına göre en büyük problemler sırasıyla; ürün fiyatlandırma, ürün paketleme, ile ürün araştırma ve stok takibi olarak yer değiştirmiş durumda. Bunun başlıca sebebi ise son dönemdeki hareketli döviz kurlarının ürün fiyatlandırmalarına doğrudan etki etmesidir.

E-Ticaretten elde edilen gelir artıyor

E-Ticaretten elde ettikleri gelirin 2018 yılının ilk altı ayında nasıl gerçekleştiğini sorduğumuzda katılımcıların %54’ü gelirlerinin %10’dan fazla arttığını belirtiyor. %25’ü ise %10’dan az arttığını belirtirken, ekonomik koşullar ne olursa olsun katılımcıların %75’den fazlasın E-Ticarette gelirlerini artırmış. %7,5’lik bir kısım ise gelirlerin bir önceki yıla göre aynı kaldığını ifade ediyor.

E-Ticaret için saatli bomba: Döviz kuru

2018 yılının devamında yaklaşık %50’lik bir oranla beklenen en büyük riskin döviz kurundaki yükselmeler olduğunu belirten katılımcılar, aslında yine döviz kurunun artmasıyla doğru orantılı olarak kargo maliyetlerinin yükselmesinden ve enflasyon artışından endişe duyuyor.

%3,6 ile en düşük risk; müşterilerin E-Ticaret harcamalarındaki azalma olarak görülüyor. Araştırma doğrultusunda katılımcılardan giderlerinin sıralamasını yapmaları istendiğinde, bir önceki araştırmamıza kıyasla yerini koruyan satın alma maliyetleri ilk sırada yer alırken, yine bir önceki araştırmamızda ikinci sırada yer alan operasyonel giderlerin yerini kargo maliyetleri almış durumda. Önceki araştırmamızda katılımcılar; en az harcama yaptıkları alanın reklam faaliyetleri olduğunu ancak gelecekte reklam bütçelerini artıracaklarının sinyalini vermişlerdi. Araştırmada çıkan sonuçlarda gördüğümüz üzere, reklam gelirleri artmış ve en az harcama yapılan alanın üretim maliyeti tarafında olduğu gözlemlenmiştir.

Amazon’un gelişi heyecan yaratıyor

Ülkemizin E-Ticaret piyasasına güçlü bir oyuncu olarak girecek olan Amazon, E-Ticarette faaliyet gösteren KOBİ’leri heyecanlandırdı. Dünyada genel olarak E-Ticareti şekillendiren ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma gayretiyle bilinen Amazon Türkiye’de mağaza açan veya açmak isteyen katılımcıların sayısı %87 civarında.

Amazon aracılığıyla E-Ticaret yapmak küresel bir E-Ticaret deneyimi anlamına da geliyor. Bu nedenle katılımcılarımıza yönelttiğimiz “yurtdışında satış yapıyor musunuz/yapmayı planlıyor musunuz?” sorusuna, şu anda yapmıyorum ancak yapmak istiyorum diyenlerin oranı %65 seviyelerinde. Halihazırda satış yapan %10’luk bir kesim bulunuyor. Bu verilere göre katılımcıların toplamda %75 civarındaki kısmı yurtdışı operasyonlara açık.

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