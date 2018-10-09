2019 asgari ücret zammı, yeni yıl yaklaştıkça merak edilen konuların arasına giriyor. Milyonlarca asgari ücretli ve işverenler tarafından araştırılan asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı mı? Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2019 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2019

Asgari ücret zammı için çalışan ve işverenlerin gözü kulağı bakanlık ile sendikalardan gelecek haberde. Her sene yeni yıl öncesi asgari ücret zam oranları belirleniyor. Ancak 2019 asgari ücret zammı ile ilgili henüz bir tarih verilmedi. Gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

Geçen sene asgari ücret zam oranı, bakanlık, işçi ve işveren sendikaları arasındaki uzun görüşmelerin ve pazarlıkların ardından, 29 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre asgari ücret zammı yüzde 14,2 artışla net bin 603 TL brüt 2 bin 29 TL olmuştu.

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