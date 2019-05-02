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2019 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törene, müzik ve şov dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Halsey, Madonna Taylor Swift, Drake gibi isimlerin sahne aldığı gecede sahne şovları öne çıktı. Drake, toplamda 27 ödül alarak, organizasyon tarihinde en çok ödül kazanan şarkıcı oldu. Güçlü sesli sanatçı Mariah Carey'e İkon Ödülü verildi.
Cardi B ise geceden 3 ödülle ayrıldı. Cardi B, kıyafetinin yanında sevgilisi Offset ile birlikte verdiği pozlarla gündem oldu. Taylor Swift gecede Türk tasarımcı kardeşler Raisa Vanessa elbisesiyle geceye katıldı. Ciara, Eva Longoria, Halsey, Cardi B ve daha pek çok ismin katıldığı 2019 Billboard Müzik Ödülleri kırmızı halısından görüntüler şöyle...
Cardi B, Offset
Cardi B
Taylor Swift
Halsey
Becky G
Ciara
Eva Longoria
Cardi B
Cindy Kimberly
Eva Longoria
Halsey
Kelly Clarkson
Taylor Swift
Cardi B
Ella Mai
Soldan sağa doğru Joe Jonas, Nick Jonas ve Kevin Jonas,
Becky G
Yung Miami
Julia Michaels
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