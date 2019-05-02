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Cardi B ise geceden 3 ödülle ayrıldı. Cardi B, kıyafetinin yanında sevgilisi Offset ile birlikte verdiği pozlarla gündem oldu. Taylor Swift gecede Türk tasarımcı kardeşler Raisa Vanessa elbisesiyle geceye katıldı. Ciara, Eva Longoria, Halsey, Cardi B ve daha pek çok ismin katıldığı 2019 Billboard Müzik Ödülleri kırmızı halısından görüntüler şöyle...

Cardi B, Offset