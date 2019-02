Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan 2018 Brit Ödülleri O2 Arena'da düzenlenen törenle kazanlara takdim edildi. Gecenin kazananları ve kırmızı halısı kadar dünyaca ünlü isimlerin sahne şovları gündeme oturdu. Gecenin açılışını yapan Hugh Jackman'den Pink'e, Dua Lipa'dan Winnie Harlow ve Sam Smith'e pek çok yıldız, sahne performansıyla beğeni aldı.

Gecede En İyi Erkek ve Kadın Sanatçı Ödülü'nü George Ezra ile Jorja Smith alırken En İyi İngiliz Şarkısı ise Calvin Harris ve Dua Lipa'nın One Kiss şarkısı oldu.

Brit Ödülleri'nin sıra dışı anlarından biri de Beyonce ve Jay-Z'den geldi. Ünlü çift The Carters'ın En İyi Uluslararası Grup Ödülü'nü, Kraliçe Victoria'yı andıran Meghan Markle'ın portresinin önünde kabul etti.

2019 BRIT ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANAN İSİMLER ŞÖYLE:

EN İYİ ERKEK SANATÇI

George Ezra

EN İYİ KADIN SANATÇI

Jorja Smith

EN İYİ İNGİLİZ ŞARKISI

Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss

EN İYİ ÇIKIŞ

Tom Walker

EN İYİ İNGİLİZ GRUP

The 1975

EN İYİ VİDEO

Little Mix – Woman Like Me (feat. Nicki Minaj)

EN İYİ ULUSLARARASI GRUP

The Carters

EN İYİ ULUSLARARASI ERKEK SANATÇI

Drake

EN İYİ ULUSLARARASI KADIN SANATÇI

Ariana Grande

EN İYİ İNGİLİZ ALBÜM

The 1975 – A Brief History of Online Relationships

EN İYİ İNGİLİZ YAPIMCI

Calvin Harris

ELEŞTİRMENLERİN SEÇİMİ

Sam Fender

ULUSLARARASI BAŞARI SAĞLAYAN SANATÇI

Ed Sheeran