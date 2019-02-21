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Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan 2018 Brit Ödülleri O2 Arena'da düzenlenen törenle kazanlara takdim edildi. Gecenin kazananları ve kırmızı halısı kadar dünyaca ünlü isimlerin sahne şovları gündeme oturdu. Gecenin açılışını yapan Hugh Jackman'den Pink'e, Dua Lipa'dan Winnie Harlow ve Sam Smith'e pek çok yıldız, sahne performansıyla beğeni aldı.
Gecede En İyi Erkek ve Kadın Sanatçı Ödülü'nü George Ezra ile Jorja Smith alırken En İyi İngiliz Şarkısı ise Calvin Harris ve Dua Lipa'nın One Kiss şarkısı oldu.
Brit Ödülleri'nin sıra dışı anlarından biri de Beyonce ve Jay-Z'den geldi. Ünlü çift The Carters'ın En İyi Uluslararası Grup Ödülü'nü, Kraliçe Victoria'yı andıran Meghan Markle'ın portresinin önünde kabul etti.
EN İYİ ERKEK SANATÇI
George Ezra
EN İYİ KADIN SANATÇI
Jorja Smith
EN İYİ İNGİLİZ ŞARKISI
Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss
EN İYİ ÇIKIŞ
Tom Walker
EN İYİ İNGİLİZ GRUP
The 1975
EN İYİ VİDEO
Little Mix – Woman Like Me (feat. Nicki Minaj)
EN İYİ ULUSLARARASI GRUP
The Carters
EN İYİ ULUSLARARASI ERKEK SANATÇI
Drake
EN İYİ ULUSLARARASI KADIN SANATÇI
Ariana Grande
EN İYİ İNGİLİZ ALBÜM
The 1975 – A Brief History of Online Relationships
EN İYİ İNGİLİZ YAPIMCI
Calvin Harris
ELEŞTİRMENLERİN SEÇİMİ
Sam Fender
ULUSLARARASI BAŞARI SAĞLAYAN SANATÇI
Ed Sheeran
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