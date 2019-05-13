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'10 Numara Deneyim' staj programı kendi alanında birinci seçildi

Anadolu Efes'in staj programı olan '10 Numara Deneyim'in staj programının, 2019 yılında Türkiye çapında düzenlenen programların yer aldığı 'En İyi 100 Yetenek Programı' listesinde birinci olduğu açıklandı. Anadolu Efes Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Emre Kavukcuoğlu, "Anadolu Efes olarak, stajyerlerimizi potansiyel çalışanlarımız olarak görüyor ve Anadolu Efes’in gelecekteki yöneticileri, mühendisleri, genel müdürlerinin bugünün stajyerleri arasında olduğuna inanıyoruz" dedi

anadolu efes

Anadolu Efes’in ‘10 Numara Deneyim’ ismindeki staj programının, kariyer platformu toptalent.co değerlendirmesinde 2019 yılının “En İyi Yetenek Programı” seçildiği açıklandı.

Toptalent.co tarafından açılan “En İyi 100 Yetenek Programı” değerlendirmesinde, üniversite öğrencileri ve yeni mezunların yanı sıra genç profesyonellerin de oy kullandığı belirtildi.

‘10 Numara Deneyim’ staj programları kapsamında 30’u uzun dönem, 160’ı ise kısa dönem olmak üzere 190 öğrencinin, 2019 yılı içerisinde Anadolu Efes’te staj yapma imkânına sahip olacağı bildirildi.

Anadolu Efes Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Emre Kavukcuoğlu, "Anadolu Efes olarak, stajyerlerimizi potansiyel çalışanlarımız olarak görüyor ve Anadolu Efes’in gelecekteki yöneticileri, mühendisleri, genel müdürlerinin bugünün stajyerleri arasında olduğuna inanıyoruz. Girişimci ruha sahip, meraklı, öğrenmeye ve gelişmeye istekli, uluslararası bakış açısına sahip olan öğrencilerimizi staj programlarımıza dâhil ederek gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

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