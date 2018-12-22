Aston Martin DBX
Süper sport otomobiller üreten markanın tarihindeki ilk SUV model, kasımda satışa çıkacak. Ürün gamının zirvesinde 12 silindirli 5.2 litrelik ünite yer alacak. DBX'te, Mercedes'ten alınan 4 litrelik 8 silindirli bir motor seçeneği de sunulacak.
Audi SQ2
Alman markanın en küçük SUV'unun en güçlü versiyonun kalbinde 2 litrelik benzinli bir motor yer alıyor. Otomobil 300 beygirlik güç üretiyor.
Audi Q4
Ekim ayında satışa sunulacak coupe formlu SUV, markanın Q3 ve Q5 modellerinin arasında konumlandırılacak.
Audi A6 Allroad Quattro
Üst orta segment station wagonun arazici versiyonu Şubat ayında bayilerde yerini alacak. Modelin motor seçeneklerinin sedan karoserdekiler ile aynı olması bekleniyor.
Audi E-TRON
Audi'nin Q5 modeli üzerine inşaa ettiği elektrikli SUV, Ocak ayında satışa sunulacak. Otomobilin tam şarj ile menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi.
Audi SQ8
Nisan ayında satışa sunulması beklenen model, 436 beygir gücünde bir V8 dizel motor ile gelecek. Audi'nin en hızlı SUV'unun 900 nm torl değeri sunması bekleniyor.
BMW X3 M
Bmw'nin d segment SUV'u X3ün en güçlü seçeneği olan M versiyonu, haziran ayında yollarda olacak. Modelde yer alacak motor seeçeneğinin 450 ile 500 beygir arasında olması bekleniyor.
BMW X4 M
Alman markanın küçük boy SUV-coupe'ı X4'ün M versiyonun da X3 M ile aynı tarihlerde satışa sunulması bekleniyor. Modelde yer alacak motorun X3 M ile aynı olacağı da gelen bilgiler arasında.
BMW X7
Markanın en büyük SUV'u olan X7, 2019'un bir diğer önemli yeniliklerinden. Kuzey Amerika pazarının ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen modelin, Mart ayında bayilerde yerini alması bekleiyor.
BMW X1
Bir süredir yollarda olan Bmw'nin en küçük SUV'u makyaj operasyonuna hazırlanıyor. Dış tasarımında markanın güncel tasarım çizgilerinin yer alacağı modelin kabininde ise, i-drive'in güncellenmesi bekleniyor.
BMW iX3
X3'ün elektrikli versiyonu doğrudan Audi E-tron ve Mercedes EQC ile rekabet edecek. Modelin 2019 sonunda satılması öngörülüyor.
Citroen C5 Aircross
Fransız markanın kompakt SUV'u, VW Tiguan, Ford Kuga ve Hyundai Tucson gibi modeller ile rekabet edecek. Ocak ayında satışa sunulması modelin, yıl içinde hibrit versiyonlarının da tanıtılması bekleniyor.
DS3 Crossback
PSA Grubu'nun premium markası DS'in yeni SUV'u Nisan ayında bayilerde yerini alacak.
Ford Kuga
Yenilenen kompakt model Focus ile aynı altyapı paylaşan c-segment SUV, 3 ve dört silindirli motor seçeneklerine sahip olacak. Yaz aylarında yollarda olacak modelin hibrit versiyonu da üretilecek.
Jeep Cherokee
Amerikalı markanın tasarımı ile eleştirilen Cherokee modeli makyajlandı. Daha genel beğeniye hitap edecek şekilde yenilenen model, 2 litrelik dizel motoruyla Avrupa'da mart ayında satışa çıkacak.
Jeep Renegade
Markanın B-segment SUV modeli makyajlı hali ile yollara çıkmak için gün sayıyıyor. Güncel versiyondaki benzinli ve dizel seçeneklerin yanında hibrit bir versiyonunda üretileceği gelen bilgiler arasında.
Mercedes GLE
Yenilenen GLE Ocak ayına Avrupa'da satışa çıkacak. Modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Mercedes EQC
Elektrikli yarışına hızlı giren Mercedes, GLC modeli üzerine inşaa ettiği EQC'yi haziranda satışa sunacak. 400 beygir gü üreten model, 450 kilometre menzile sahip.
Range Rover Evoque
İngiliz SUV üreticisinin ürün gamındaki en küçük model olan Evoque, ikinci nesliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Modelin iki dizel ve iki benzinli olmak üzere toplam dört motor seçeği olacak.
Renault Kadjar
Fransız markanın Nissan Qashqai ile aynı platformu paylaşan kompakt SUV'u Kadjar makyajlandı. Otomobil güncellemiş tasarımı ile Ocak ayında yollara çıkacak.
Seat Tarraco
Skoda Kodiaq'ın kardeşi Tarraco, kardeşine göre daha sportif bir karaktere sahip olarak Şubat ayında Avrupa yollarına çıkacak. Otomobilde 2 benzinli ve 2 dizel motor seçeneği bulunuyor.
Subaru Forester
Japon markanın tamamen yenilenen SUV'u Forester, haziran ayında bayilerde yerini alacak.
Toyota RAV4
Yerini aldığı modele göre daha sert hatları ile dikkat çeken yeni RAV4, hibit motor seçenekleri ile satışa sunulacak. Modelin Avrupa satışına Ocak ayında başlanması öngörülüyor.
Volkswagen T-Cross
Markanın küçük hatchbacki Polo ile aynı platformu paylaşan minik SUV, Nisan ayında satışa sunulacak.
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