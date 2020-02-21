"2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesindeki fikirler uygulanmaya başlandı

AA

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesinin başlatıldığı hatırlatıldı.

Proje kapsamında sunulan fikirlerin, ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından değerlendirilmeye alınarak hayata geçirilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu projeye başvuran 19 yaşındaki Şeyma Bilmez isimli genç kızın videosu yer aldı.

Projeye Osmaniye'den katıldığını belirten Bilmez, projesini ders çalışırken yazdığını, birinin fikrini okumasının çok hoşuna gideceği için katıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen projesinin hayata geçirilecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından özellikle gençlerimiz için ben de dahil pek çok etkinlik düzenleniyor. Benim fikrim de kırsal kesimlerde, köylerde bu etkinliklerin yaygınlaştırılması. Örneğin ata sporlarımız at biniciliği, okçuluk veya yine kırsal alana yönelik seracılık, zirai kurslar oluşturulabilir."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüşmesine de yer verilen videoda Bilmez, Bakan Kasapoğlu'na kendisine ve gençlere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu da amaçlarının, fırsat eşitliği noktasında herkesin Bakanlığın imkanlarından faydalanabilir kılması olduğunu söyledi.

Söz konusu projenin kendileriyle aynı duyguyu paylaştığını ve aynı hedefi odakladığını söyleyen Kasapoğlu, projeye öncülük ettikleri için Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığına teşekkür etti.