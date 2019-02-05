Milli Eğitim Bakanlığı, kendi bünyesinde çalışmak üzere 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını 2018 yılının son günlerinde duyurmuş ve atama takvimini yayınlamıştı. Binlerce engelli öğretmen adayının merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Atama sonuçları sorgulama sayfası...

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MEB, ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

AA'nın haberine göre 2019 yılı engelli öğretmen ataması kapsamında, 500 öğretmen atamasının yapılacağı bildirilen açıklamada, "İl ve alan bazlı kontenjanların ilan edilmesi 22 Ocak 2019 tarihinde, başvuruların alınması ve onaylanması 23-29 Ocak 2019 tarihleri arasında, atamalar ise 1 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşılmıştı.

Öte yandan kadrolu öğretmenlerin 2019 yarıyıl dönemi aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının 2-7 Ocak 2019 tarihlerinde alınacağı belirtilmişti.

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı.