Makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar, 2019 makyaj trendlerindeki şaşırtıcı uygulamaların gelin makyajlarını da etkilediğinden, fark yaratmak için bu sezonun tam zamanı olduğundan bahsediyor.



Natural gelinlere hitap eden masumiyetin rengi pembe tonlarının bu sezonun trendleri ışığında monokrom makyaj tarzı ile güncellendiğinden bahseden Hamiyet Akpınar, pembenin farklı tonlarını gözde, yanakta ve dudakta kullanarak, en önemli kısmının yapılan tonlamanın birbiriyle ve cilt tonu ile uyum olduğunun altını çiziyor.



Akpınar “Sezonda birçok trend var. Ünlüler dünyasında uyguladığımız kırmızı ve kızıl trendler, gelinlere gelince kendini masum bir ifadeye bırakıyor. 2019 ilkbahar-yaz sezonunda biraz daha metaliklerin olduğu, eyeliner’ların belirginleştiğini göreceğiz ancak yine birçok genç kadının en masum görünmek istediği an olan Bengü’ye yaptığımız gibi bebeksi makyajı da birçok uygulamalarda kullanıyor olacağız” diyerek gelin adaylarına yeni sezonun ipuçlarından bahsediyor.

GELİNLERİN MÜTHİŞ DEĞİŞİMLERİ!