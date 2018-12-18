KPSS ne zaman? ve KPSS son başvuru tarihi ne zaman? sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sınava girmek isteyen Kamu Personeli adayları sınav tarihini büyük heyecanla araştırıyor. ÖSYM tarafından 2019 yılında yapılacak tüm sınavlar açıklandı. İşte, ÖSYM'nin açıklamış olduğu KPSS 2019 son başvuru tarihi ve sınav tarihi...

2019 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 21.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 24.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019 KPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

2019 KPSS 2019 Kpss Sınavı A Grubuna Alttaki Bölüm Mezunları Girebilir

Kamu Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Uluslararası İlişkiler

Hukuk

İktisat

Maliye

İşletme

İstatistik

Muhasebe

2019 Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına Alttaki Bölüm Mezunları Girebilir

Eğitim Bilimleri

Biyoloji Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi Öğretmenliği

Fizik Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Matematik (Lise) Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Rehber Öğretmen

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Sınav giriş belgesi

2- Kimlik belgesi

Giriş belgesi ve kimliği olmaya adaylar kesinlikle sınava alınmamaktadır.

SINAV TAKVİMİ ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI

2019 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 09 Kasım 2018 günü saat 15:20’den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işleminin yapılması için adayların başvuru merkezlerine gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri, adayların başvurularını resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.

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