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KPSS ne zaman? ve KPSS son başvuru tarihi ne zaman? sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sınava girmek isteyen Kamu Personeli adayları sınav tarihini büyük heyecanla araştırıyor. ÖSYM tarafından 2019 yılında yapılacak tüm sınavlar açıklandı. İşte, ÖSYM'nin açıklamış olduğu KPSS 2019 son başvuru tarihi ve sınav tarihi...
2019 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Sınav tarihi: 14.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
Sınav tarihi: 20.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
Sınav tarihi: 21.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 24.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
2019 KPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
2019 KPSS 2019 Kpss Sınavı A Grubuna Alttaki Bölüm Mezunları Girebilir
Kamu Yönetimi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Uluslararası İlişkiler
Hukuk
İktisat
Maliye
İşletme
İstatistik
Muhasebe
2019 Kpss Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına Alttaki Bölüm Mezunları Girebilir
Eğitim Bilimleri
Biyoloji Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Matematik (Lise) Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehber Öğretmen
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Sınav giriş belgesi
2- Kimlik belgesi
Giriş belgesi ve kimliği olmaya adaylar kesinlikle sınava alınmamaktadır.
SINAV TAKVİMİ ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI
2019 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 09 Kasım 2018 günü saat 15:20’den itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir.
KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS başvuru işleminin yapılması için adayların başvuru merkezlerine gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri, adayların başvurularını resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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