Bayramlar ailecek bizi bir araya getiren ve en önemli geleneklerimizden biridir. Ancak insanlar, yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşıp tatile çıkmak için de bayramı bekliyorlar. Bu yüzden vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayramın ne zaman olduğunu ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2019'da Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı mı? İşte cevapları...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2019

Kurban Bayramı'nın birinci günü 11 Ağustos'ta başlayacak ve 4 gün sürecek.

Arife Günü - 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün - 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün - 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün - 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI MI?

Şu an için Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak turizmciler başta olmak üzere insanlar bayramın 9 güne çıkarılmasını, Kurban Bayramı sonrası hafta içine denk gelen 15 Ağustos ve 16 Ağustos'un da idari tatil ilan edilmesini istiyor. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklama ağustos ayı içerisinde bekleniyor.