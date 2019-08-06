Kurban Bayramı'nı tatil yaparak geçirmek isteyenler başta olmak üzere vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağını merak ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan bayram tatiline ilişkin yeni bir açıklama geldi. 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İşte yanıtı...

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 9 GÜN OLDU MU?

Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile ilgili kendisine yöneltilen soruya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum.” yanıtını vermişti. Ardından ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 gün tatil talepleriyle ilgili şunları söyledi: "Zaten yerlerin çoğu dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç (Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması) olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu."

Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) çalışma motivasyonunu düşürdüğünü belirterek bayram tatilinin uzatılmamasını istedi.

"BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE"

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla konulan 10 bin ek seferin biletlerinin de tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Bazı yolcularımız, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almıyorlar ancak yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz." dedi.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, bayram dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

Yıldırım, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğine değinerek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde artırılarak 27 bine kadar çıkarıldığını bildirdi.

Ulaştırma, ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına B2 ve D2 belgeli otobüsleri kullanma izni vermesiyle Kurban Bayramı tatilinde yolcu talebini karşılamak için 10 bin ek sefer konulduğunu hatırlatan Yıldırım, bayram süresince 10 milyon yolcunun taşınmasının beklendiğini dile getirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tükendiğini belirten Yıldırım, 10 bin ek sefer için satışa sunulan biletlerin de tükenmek üzere olduğunu kaydetti.