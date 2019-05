2019 yılının en iddialı moda etkinliği olarak basına yansıyan Met Gala, ABD'nin New York kentinde gerçekleşti. Her sene Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması Camp: Notes on Fashion – Bayağı: Moda Üzerine Notlar oldu.