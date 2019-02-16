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Dünyanın sayılı moda organizasyonlarından biri olan New York Moda Haftası (New York Fashion Week) bugün sona eriyor. Dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Sonbahar- Kış koleksiyonlarını görücüye çıkardığı organizasyonda Tom Ford, Ralp Lauren, Jeremy Scott ve daha pek çok isim yer aldı. Markaların koleksiyonlarına bakacak olursak, 2019 yılında rahatlık ve maskülenlik bir arada olacak. İşte moda haftasından öne çıkan parçalar...

MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ