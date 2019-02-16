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2019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar

Giriş: 16.02.2019 - 12:39 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

New York Moda Haftası, gerek sokak modası gerekse defileleriyle yine çok konuşuluyor. Dünyaca ünlü markaların yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardığı organizasyon yeni sezonun trendleriyle alakalı da ipuçları veriyor. İşte 8 Şubat'ta başlayıp bugün sona erecek olan New York Moda haftasında öne çıkan koleksiyonlar...

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    Dünyanın sayılı moda organizasyonlarından biri olan New York Moda Haftası (New York Fashion Week) bugün sona eriyor. Dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Sonbahar- Kış koleksiyonlarını görücüye çıkardığı organizasyonda Tom Ford, Ralp Lauren, Jeremy Scott ve daha pek çok isim yer aldı. Markaların koleksiyonlarına bakacak olursak, 2019 yılında rahatlık ve maskülenlik bir arada olacak.  İşte moda haftasından öne çıkan parçalar...

    MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

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    MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

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    MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

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    MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

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    MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

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    MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 72019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 82019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

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    MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

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    MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

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    MICHAEL KORS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 122019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    MARC JACOBS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 132019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    MARC JACOBS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 142019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    MARC JACOBS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 152019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    MARC JACOBS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 162019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    MARC JACOBS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 172019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    MARC JACOBS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 182019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    MARC JACOBS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

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    MARC JACOBS 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

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    NAEEM KHAN 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 212019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    NAEEM KHAN 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 222019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    NAEEM KHAN 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 232019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    NAEEM KHAN 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 242019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    NAEEM KHAN 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 252019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    CAROLINA HERRERA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 262019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    26|67

    CAROLINA HERRERA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 272019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    27|67

    CAROLINA HERRERA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 282019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    28|67

    CAROLINA HERRERA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 292019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    29|67

    CAROLINA HERRERA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 302019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    CAROLINA HERRERA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 312019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    CAROLINA HERRERA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 322019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
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    CAROLINA HERRERA 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 332019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    33|67

    PROENZA SCHOULER 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 342019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    34|67

    PROENZA SCHOULER 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 352019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    35|67

    PROENZA SCHOULER 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 362019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    36|67

    PROENZA SCHOULER 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 372019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    37|67

    PROENZA SCHOULER 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 382019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    38|67

    PROENZA SCHOULER 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 392019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    39|67

    LONGCHAPMP 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 402019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    40|67

    LONGCHAPMP 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 412019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    41|67

    LONGCHAPMP 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 422019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    42|67

    LONGCHAPMP 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 432019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    43|67

    LONGCHAPMP 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 442019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    44|67

    LONGCHAPMP 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 452019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    45|67

    LONGCHAPMP 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 462019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    46|67

    LONGCHAPMP 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 472019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    47|67

    LONGCHAPMP 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 482019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    48|67

    JEREMY SCOTT 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 492019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    49|67

    JEREMY SCOTT 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 502019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    50|67

    JEREMY SCOTT 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 512019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    51|67

    JEREMY SCOTT 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 522019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    52|67

    JEREMY SCOTT 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 532019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    53|67

    JEREMY SCOTT 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 542019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    54|67

    JEREMY SCOTT 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 552019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    55|67

    RALPH LAUREN 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 562019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    56|67

    RALPH LAUREN 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 572019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    57|67

    RALPH LAUREN 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 582019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    58|67

    RALPH LAUREN 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 592019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    59|67

    RALPH LAUREN 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 602019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    60|67

    RALPH LAUREN 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 612019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    61|67

    TOM FORD 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 622019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    62|67

    TOM FORD 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 632019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    63|67

    TOM FORD 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 642019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    64|67

    TOM FORD 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 652019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    65|67

    TOM FORD 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 662019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    66|67

    TOM FORD 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

  • 672019 New York Moda Haftası'na damga vuran tasarımcılar
    67|67

    TOM FORD 2019-20 SONBAHAR/KIŞ

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