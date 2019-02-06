Sinema dünyasının en prestijli yapımlarının yarıştığı Oscar Ödülleri'nin 30 yıl sonra ilk kez, resmi bir sunucusunun olmayacağı açıklandı. ABC Entertainment Başkanı Karey Burke ve Akademi'den bir sözcü, ABC News'e yaptığı açıklamada, ödül töreninin bu yıl resmi bir sunucusunun olmayacağını söyledi.

Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu yapması planlanan ABD'li oyuncu ve komedyen Kevin Hart, aralık ayında sosyal medyadaki homofobik paylaşımları nedeniyle tepki toplamıştı. Tepkilerin ardından Kevin Hart bir özür videosu yayınlayıp herkesi sevdiğini belirtmişti. Ancak tepkilerin dinmemesinin ardından Hart, Oscar Ödül Töreni'ni sunmayacağını ve geri çekildiğini açıklamıştı.

Hart'ın çekilmesinin ardından törenin sunucusuz yapılacağı iddiaları ortaya atılmış ancak bugüne kadar herhangi bir teyit gelmemişti. Oscar Ödül Töreni, en son 1989 yılında sunucusuz gerçekleşmişti.

2019 Oscar Ödülleri, 24 Şubat'ta ABC kanalında canlı yayımlanacak törenle sahiplerini bulacak.