2019 ÖSYM sınav kuralları nelerdir? Sorusu yanıt buldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS, YKS, DGS, ALES ve diğer ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda bazı kurallar esnetildi. Öğrencilerin sınava girerken güçlük çektikleri yasaklar ortadan kaldırıldı.

ÖSYM SINAV KURALLARI NELERDİR? 2019

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki sınavlarda artık, "ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing ve başörtüsü için kullanılan toplu iğne" ile sınava girmek artık serbest.

Her türlü delici kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, saat, kolye, küpe, yüzük gibi metal eşyalar sınav merkezlerine alınmayacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2019

YKS TAKVİMİ

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

KPSS TAKVİMİ

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

ALES TAKVİMİ

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. 22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

YDS TAKVİMİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.

DGS TAKVİMİ

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin de tarih bilgisi netleşti. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.

ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ SINAVLAR

Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre 1981 yılından itibaren eklenen yeni sınavlarla her yıl yaklaşık 50 sınavın gerçekleştirildiği bir kuruma dönüştürülmüştür. Bu sınavlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı-İdari Yargı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS)

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG)

Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans - Öğretmenlik Alan Bilgisi – Ön Lisans –Ortaöğretim) (KPSS)

Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Eleme Sınavı

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)