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2019 Sanat Yönetmenleri Birliği Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

Giriş: 04.02.2019 - 12:56 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Prodüksiyon Tasarımı dalında her yıl dağıtılan Sanat Yönetmenleri Birliği Ödülleri (Art Directors Guild Awards) kazananları belli oldu. Yorgos Lanthimos imzalı The Favourite dönem filmi kategorisinde ödül alırken, Wes Anderson'ın yönettiği Isle of Dogs animasyonda ödüle gitti. 2019 Sanat Yönetmenleri Birliği Ödülleri'nde kazananlar ise şöyle...

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    FİLM KATEGORİSİ

    Dönem Filmi: The Favourite

     

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    Fantezi Filmi: Black Panther

     

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    Modern Film: Crazy Rich Asians

     

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    Animasyon Filmi: Isle of Dogs

     

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    TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

    Fantezi Dizisi: The Marvelous Mrs. Maisel

     

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    Modern Dizi: The Handmaid’s Tale

     

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    Mini Dizi veya TV Filmi: The Alienist

     

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    Yarım Saatlik Dizi: Glow

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    Çoklu Kameralı Dizi: Susam Sokağı

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