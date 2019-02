2019 Sanat Yönetmenleri Birliği Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

Prodüksiyon Tasarımı dalında her yıl dağıtılan Sanat Yönetmenleri Birliği Ödülleri (Art Directors Guild Awards) kazananları belli oldu. Yorgos Lanthimos imzalı The Favourite dönem filmi kategorisinde ödül alırken, Wes Anderson'ın yönettiği Isle of Dogs animasyonda ödüle gitti. 2019 Sanat Yönetmenleri Birliği Ödülleri'nde kazananlar ise şöyle...