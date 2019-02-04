Survivor 2019'un başlaması ile yarışmacıların hayat hikayeler merak konusu oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek yarışmacıların arasında Büşra Yalçın da yer alıyor. Peki, Büşra Yalçın kimdir? Büşra Yalçın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

BÜŞRA YALÇIN KİMDİR?

Tokat doğumlu Büşra Yalçın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. İlkokul 4. sınıfta okul takımıyla başlayıp, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün idari menajerliğini yapıyor.

SURVİVOR 2019 BÜŞRA YALÇIN

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