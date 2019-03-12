UEFA Antrenörlük Sistemi'nde değişiklik yaşandı. Buna göre UEFA Pro Lisans Kursu artık iki yılda bir açılacak ve katılımcı sayısı da 20'yi geçemeyecek. TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"UEFA JIRA Paneli, UEFA Antrenörlük Sistemi'nde yaptığı değişiklikler sonrasında UEFA Pro Lisans Kursu'nun üye federasyonlar tarafından iki yılda bir açılabileceğini ve katılımcı sayısının 20'yi geçemeyeceğini bildirmiştir. Bu düzenleme sonrasında TFF tarafından 2019 yılında açılması planlanan kurs iptal edilmiş olup, UEFA Pro Lisans Kursu'na katılmak isteyen antrenörlerimizin 2020 yılında kurs başvurusunu yenilemesi gerekmektedir."