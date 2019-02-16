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Askerlik düşecek mi? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya dair önemli açıklamalar geldi. Yedek subay ve yedek astsubaylığın da olacağı yeni askerlik sistemi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli notlar...
"Personel kaynağı noktasında herhangi bir sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK'nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız."
ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik düşecek mi? Sorusu ile ilgili gençlere müjdeyi verdi. Askerlik sisteminin 6,9,12 ay olacağını ve nihai kararın kısa bir süre içerisinde vatandaşlarla paylaşacağını dile getirdi.
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