Memurların ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Hükümetin son teklifini dikkate alan Hakem Kurulu nihai kararını açıkladı. İşte detaylar...
MEMUR ZAM ORANI NE KADAR?
Hakem Kurulu, hükümetin son teklifini dikkate alarak memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul kararı oy çokluğuyla aldı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLDU?
En düşük memur maaşı 2020 Ocak ayında 2 bin 623 lira olacak.
Bu yılın Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa, aradaki fark da maaşlara yansıtılacak.
YORUMLAR