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2020 Ara tatil ne zaman? MEB tatil takvimini açıkladı!

Milyonlarca öğrenci evinden eğitimini sürdürmeye çalışıyor. Uzun zamandır korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan öğrenciler Kasım ayında verilecek ara tatil için geri sayıma başladı. Peki 2020 Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün? İşte ara tatil tarihleri...

2020 Ara tatil ne zaman? MEB tatil takvimini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda dönem içerisindeki tatil sayısını öğrencilerin verimliliğini artırmak amacıyla yükseltmişti. Bu dönem Kasım ayında bir haftalık ara tatil yapılacak.

BİR HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre bir haftalık ara tatil 16 Kasım ve 20 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.

2021 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

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