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2020 Asgari ücret destek tutarı ne kadar? 2020 Asgari ücret destek tutarı hesaplama işlemi

Asgari ücretin açıklanmasından sonra 2020 yılında asgari ücret için verilecek destek tutarı belli oldu Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı. Peki 2020 yılında devlet tarafından işverene sağlanacak asgari ücret destek tutarı ne kadar? 2020 Asgari ücret destek tutarı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

2020 Asgari ücret destek tutarı ne kadar?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından en fazla merak edilen konular arasında 2020 Asgari ücret destek tutarı dikkat çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un asgari ücreti açıklamasıyla beraber asgari ücret destek tutarı da belli oldu.

İŞVERENE SAĞLANAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE YENİ RAKAM

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

Hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, yeni yılda ayrım yapılmaksızın tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak olacak.

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