Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Neom kentindeki 427 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliğe, 3 saat 48 dakika 01 saniyelik derecesiyle Bahrain JCW X-raid takımının 57 yaşındaki İspanyol pilotu Carlos Sainz ulaştı. Toplam süresi 11 saat 20 saniyeye ulaşan Sainz, genel klasman liderliğini Arjantinli Orlando Terranova'dan devraldı.

Liderin 3 dakika 31 saniye arkasında Toyota Gazoo ekibinden son şampiyon Katarlı Nasser Al-Attiyah ikinci, 4 dakika 19 saniye gerisinde Orlen X-raid takımı adına yarışan Polonya'dan Jakub Przygonski üçüncü oldu.

Kariyerinde ilk kez böyle bir yarışa katılan çifte Formula 1 dünya şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ise Sainz'ın 6 dakika 14 saniye ardından etabı 5. sırada tamamladı.

MOTOSİKLETTE AYNI TAKIMIN PİLOTLARI İLK 3'E GİRDİ

Motosiklet kategorisinde ilk üç sırayı, Monster Energy Honda takımının pilotları elde etti. Ricky Brabec, 4 saat 8 dakika 23 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı, 11 saat 17 dakika ve 56 saniyelik derecesiyle genel sıralamada zirvenin sahibi oldu.

Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo, liderin 9 dakika 39 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. İspanyol Joan Barreda Bort ise Brabec'in 13 dakika 16 saniye arkasında etabı üçüncü sırada bitirdi.

Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Neom ile El-Ula kentleri arasındaki 453 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Qiddiya'da son bulacak.