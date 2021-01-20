Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

2020'de 118.470 siber saldırı tespit edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020'de 118 bin 470 siber saldırı, 36 bin 242 adet zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapıldı" dedi

2020'de 118.470 siber saldırı tespit edildi
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone Türkiye'nin birlikte düzenlediği "Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, teknolojide yerli üretimin, Türkiye'de kamu ve özel sektörün bir numaralı gündem maddesi olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, 18 yıl öncesine kadar "başarılamayanlara hayıflanan ülke" olarak çok zaman kaybedildiğini dile getirerek, "Nesiller boyu araştırmaya, geliştirmeye, üretmeye cesaret bulamadık. Bugün ise önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeye hazırız. İşte biz, bu fırsatlara hazır olmak için, 18 yıldır, bizden evvel kaybedilen zamanı hemen her alanda telafi etmek, eksikleri gidermek, ihmal edilen her noktaya temas etmek üzere çalıştık." diye konuştu.

Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin, ulaştırma ve haberleşmede, eğitimde, sağlıkta, savunmada, turizmde ve daha pek çok alanda gelişmiş dünyayı yakaladığını hatta aştığını kaydetti.

KOBİ'lerin, start-up'ların, köklü kuruluşların, üniversitelerin, bilim kurumlarının yerli ve milli teknolojiler üretmeye odaklanmasının, ülkenin kaderini yeniden şekillendireceğini anlatan Karaismailoğlu, bakanlık olarak ulaşımda olduğu gibi bilişim, iletişim ve haberleşme alanında da yerli ve milliliği ön plana aldıklarını belirtti. Karaismailoğlu, "Teknolojideki Ar-Ge payının, 2023'te AB ülkeleri düzeyine, 2028'de de OECD ülkeleri ortalamasının üzerine çıkarmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

'GÜN GEÇTİKÇE ARTIRIYORUZ'

Bilişim, iletişim ve haberleşme sistemlerinde yerli ve millilik oranlarını gün geçtikçe artırdıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Türkiye'nin 5G sistemine geçişinde yerli ve millilik hassasiyeti yanında KOBİ’lerimizle birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının hayat tarzını dönüştürdüğünü kaydederek, üretim, istihdam, işletme, ticaret, eğitim, sağlık ve daha birçok sektörde uzaktan erişim ve evden çalışma sistemine geçmek durumunda kalındığına işaret etti.

Salgın sürecinde, artan talebin karşılanması için bilişim ve iletişim yatırımlarının, katalizör görevi de gördüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, dünyanın dijitalleşmeye geçiş sürecinin ciddi oranda hızlandığını vurguladı.

Kendilerini bu sürece hazırlayan ülkelerin karlı çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları söyledi.

"Son 18 yılda sağlıktan ulaşıma, tarımdan turizme kadar yaptığımız önemli yatırımlar ve aldığımız tedbirler sayesinde salgın sürecinin sıkıntılarını çok daha hafif atlatıyoruz. Salgının etkili olduğu 2020'de bilişim sektörümüz yüzde 15 büyüdü. Genişbantta abone sayısı 81 milyona ulaştı. Makineler arası iletişim abone sayımız 6,1 milyona ulaştı. Bütün bu olumlu gelişmeler olurken, 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 11,7 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1 kuruşa geriledi."

Karaismailoğlu, 2021 yılını "Ulaştırma ve Haberleşmede Dijitalleşme Yılı" ilan ettiklerini anımsatarak, siber güvenlik yaklaşımlarını da iddialarına uygun olarak güçlendirdiklerini vurguladı.

Dijitalleşme ve yeni medya araçlarının, sağladıkları kolaylıklarla birlikte ciddi riskler de oluşturduğu uyarısında bulunan Karaismailoğlu, "İletişimde çeşitliliği getiren dijital ağlar, diğer yandan siber saldırılar, siber zorbalık gibi kavramları gündemimize getirmektedir. Bilişimde yoğun kullanım ve uzaktan erişim talebi karşısında siber saldırılar da bir o kadar arttı. 2020'de 118 bin 470 siber saldırı, 36 bin 242 adet zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapıldı." diye konuştu.

Sanal dünyada terör propagandalarına ve sosyal zorbalıklara müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, bu durumlara karşı yerli ve milli alternatiflerin geliştirildiğini bildirdi.

Yasal ve idari düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini, "Türkiye'nin verisinin, Türkiye'de kalması" için her türlü teknolojik, idari ve hukuki süreçleri işlettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, teknolojide yerli üretim ve KOBİ'lerin desteklenmesinin önem kazandığını anlattı.

"Kendi teknolojimizi üretmemizin neden milli bir mesele olduğunu açıklayan en iyi örneklerden biri siber güvenliktir." diyen Karaismailoğlu, bilişim, iletişim, haberleşme ve yayıncılık alanında ülkenin önünü açmak amacıyla haberleşme uydularını uzaya göndermenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, bilişim, iletişim ve haberleşme teknolojilerinde devlet-millet iş birliğinin gereği olarak yerli ve milli işletmeler olan KOBİ'leri sürecin içinde ve merkezinde gördüklerini vurgulayarak, teknoloji çalışmalarında kamu-özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerini birbirlerini tamamlayan ayrılmaz parçalar olarak kabul ettiklerinin altını çizdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Türkiye'de 3D yazıcı kullanma yaşı 6'dan başlıyor' Haberler
TEKNOLOJİKullanma yaşı 6’ya kadar düştü!
Twozero Ventures, BluTV'ye yatırım yaptı
TEKNOLOJİTwozero Ventures'dan BluTV'ye yatırım
Türksat-5A'nın alt sistem testleri tamamlandı
TEKNOLOJİTürksat-5A'da testler tamamlandı
Eğitimden, sağlığa, finanstan, seyahate 2021'de neler olacak? İşte Zoom'un öngörüleri! Haberler
TEKNOLOJİArtık kar tatilini unutun!
Telegram grup Telegram kanal arasındaki fark ne? Telegram grup açma, silme nasıl yapılır?
TEKNOLOJİTelegram grup kurma nasıl yapılır?
Discovery ve BluTV'den stratejik ortaklık
TEKNOLOJİNetflix ve Amazon'a Türkiye'de de rakip oldu
SON DAKİKA! Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok hepsini ilgilendiriyor...
TEKNOLOJİ'Temsilci tek başına yetmez!'
İşte temsilci atayan sosyal ağlar ve onları bekleyen yeni yükümlülükler! Haberler
TEKNOLOJİTemsilciden sonra sırada ne var?
SON DAKİKA: Twitter, Periscope ve Pinterest'e şok! - Haberler
TEKNOLOJİİşte 'kuşu' ürkütmeyen tablo!
Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul eden sosyal medya şirketleri tercihlerini yaptı
TEKNOLOJİSosyal medya şirketleri kararını verdi